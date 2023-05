Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Immer wieder warnen Innungen vor dubiosen Betrieben und Abzockern. Doch wie finde ich einen guten Handwerker? Gitta Altpeter, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Südpfalz-Deutsche Weinstraße, hat konkrete Tipps.

Es ist erst wenige Tage her, da hat die Raumausstatter-Innung vor dubiosen Betrieben gewarnt, die mit Polsterarbeiten werben – entweder an der Haustür oder über Anzeigen oder Wurfzettel in Zeitungen und Zeitschriften. Die Innung warnte, dass meist keine gute Qualität abgeliefert werde und die Preise überteuert seien. Solche Fälle gibt es offensichtlich immer wieder. Viele kennen aber auch die Situation, dass man sehnlichst auf einen Handwerker wartet, wenn daheim der Wasserhahn tropft, die Heizung nicht läuft, der Teppich Flecken hat oder das Pflaster im Hof eine Auffrischung braucht. Was sollen Verbraucher tun, was sollen sie bei der Handwerkersuche beachten?

Wo soll ich suchen?

Gitta Altpeter, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Südpfalz-Deutsche Weinstraße, weiß: „Es ist nicht so ganz einfach, gute Handwerker zu finden.“

Sie