Das ausgiebige Feiern des Abiturs hat Tradition. Um die Finanzierung müssen sich die Abiturienten schon früh Gedanken machen.

„Unser großes Ziel ist der Saalbau“, sagt Alica Haufe, die Schülersprecherin des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums, angesprochen auf die Räumlichkeiten für den Abiturball. Mittlerweile sei es Tradition geworden, dass alle Abiturjahrgänge ihrer Schule dort feiern wollten, erzählt sie. Nach der Zeugnisverleihung in der Schule werde dort im stilvollen Rahmen mit der Familie gefeiert. Den Saalbau bekomme das Käthe-Kollwitz-Gymnasium als Neustadter Schule grundsätzlich günstiger als Schulen, die nicht aus Neustadt sind. „Aber mit 15.000 bis 20.000 Euro muss man für alles leider doch rechnen“, sagt die Elftklässlerin. Für die Saalmiete fielen 1800 Euro an. „Dann kommt noch Catering, das wir dazunehmen müssen und die ganzen GEMA-Gebühren“. Wie teuer genau alles am Ende sein wird, werde sich noch zeigen.

Valeria Tchivikov geht auf das Leibniz-Gymnasium und engagiert sich dort im Abikomitee. Auch ihr Jahrgang möchte den Abiball im Saalbau feiern. Dafür rechnet die Schülerin mit einem ähnlichen Betrag.

Am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium wurde in der Vergangenheit nicht immer im Saalbau gefeiert. Die Abiturienten dort feierten oft in der Turnhalle ihrer Schule. Auch das ist Tradition. „Bei uns ist es so, dass wir in einer gemieteten Location oder Halle feiern werden“, sagt Schülersprecher Davit Nikalayan, der 2027 sein Abitur am KRG ablegen wird. Etwas Festes habe man aber noch nicht, sondern sei noch auf der Suche. Sehr wahrscheinlich werde es aber auch auf den Saalbau oder die eigene Turnhalle am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium hinauslaufen.

Mit Kreativität Geld verdienen

Um die fünfstellige Summe zu bekommen, die es für den Saalbau benötigt, müssen die Jahrgänge früh anfangen, sich das Geld zu verdienen. Alica Haufe sagt, seit Beginn der elften Klasse sei ihre Jahrgangsstufe am KKG bereits dabei, Geld zu sammeln. Ideen dafür haben die Schüler reichlich: „Wir haben den Eckkopf in Deidesheim bewirtschaftet. Das war wirklich sehr gut. Außerdem haben wir ein Fußballturnier gegen das Leibniz-Gymnasium veranstaltet“, erzählt sie. Der Erlös aus dem Verkauf von Essen und Getränken ging in die Abikasse.

Valeria Tchivikov von eben jenem Leibniz-Gymnasium hatte gemeinsam mit zwei Mitschülern eine besonders kreative Idee, um ihre Kasse zu füllen. Sie ließen Sammelkarten ihrer Lehrer anfertigen, was in der Schulgemeinschaft sehr gut ankam und mittlerweile fast 10.000 Euro eingespielt hat.

Die Elftklässler des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums haben momentan zirka 7000 Euro verdient. Für den jetzigen Zeitpunkt sei das sehr gut, sagt Alica Haufe. „Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber es läuft schon ganz gut bei uns.“ Gut läuft es auch beim künftigen Abiturjahrgang des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums. „Wir haben beispielsweise vor kurzem zum Muttertag Schokoladentüten gemacht, die als Geschenke verkauft wurden“, erzählt Schülersprecher Davit Nikalayan. „Diese kleinen Aktionen sind unsere Haupteinnahmequelle.“ So seien bisher schon annähernd 10.000 Euro zusammengekommen.

So wird gefeiert

Neben dem klassischen Abiball ist es an den Schulen auch Tradition, eine Schülerparty zu feiern. Das Leibniz-Gymnasium und das Käthe-Kollwitz-Gymnasium zieht es dafür ins Soku. Dort soll auch die Party des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums steigen. Außerdem gibt es die Abiwoche. „Das ist dann auch eine Woche, in der wir uns jeden Tag zu einem neuen Motto verkleiden können“, sagt Alica Haufe vom Käthe-Kollwitz-Gymnasium. Zudem ist noch ein Tag für die Abi-Streiche vorgesehen.

Valeria Tchivikov und ihre Mitschüler planen für den Abiball mit einem traditionellen Ballteil und mit Männerballett. Außerdem plant der Jahrgang noch, einen Film zu erstellen als Rückblick auf verschiedene Klassenfahrten. Eine Besonderheit gibt es am Leibniz-Gymnasium: „An den anderen Schulen findet die Zeugnisvergabe am gleichen Tag wie der Abiball statt, bei unserer Schule ist es an verschiedenen Tagen“, erzählt Valeria Tchivikov.