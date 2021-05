Noch bis Ende November kann bei einer Online-Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs die Situation der Menschen bewertet werden, die regelmäßig in die Pedale treten. Für Neustadt ist noch Luft nach oben.

Rainer Grun-Marquardt, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Neustadter Stadtrat und überzeugter Radfahrer, rührt die Werbetrommel für die Teilnahme am Fahrrad-Klimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC).

Beim letzten Test im Jahr 2018 bewerteten 180 Neustadter die Radinfrastruktur in Neustadt kritisch. Damals landete die Stadt mit der Durchschnittsnote von 4,33 bundesweit auf Rang 95 in der Kategorie zwischen 50.000 und 100.000 Einwohnern. 106 Städte waren hier berücksichtigt worden.

Grun-Marquardt zufolge hat sich in den vergangenen beiden Jahren in puncto Radwegeinfrastruktur einiges an der Weinstraße getan. So seien im Stadtgebiet Radschutzstreifen hinzugekommen, Einbahnstraßen seien für den radelnden Gegenverkehr geöffnet worden, und auch die grünen Hinweisschilder bei den touristischen Radwegen sei inzwischen verbessert worden.

Abstellanlagen am Hauptbahnhof vermisst

Er selbst habe 2018 die Situation mit Note fünf bewertet, diesmal werde es um eine Notenstufe besser sein, sagt Grun-Marquardt. Doch Note vier ist noch weit entfernt von einer guten Radsituation. Er begründet dies mit dem fehlenden Fortschritt bei der Umsetzung der Radfahrstreifen in der Martin-Luther-Straße oder dem Stillstand beim Thema Radabstellanlage am Hauptbahnhof.

Bislang haben rund 100 Neustadter bei der Umfrage mitgemacht. Beim letzten Test habe er viele Passanten am verkaufsoffenen Sonntag angesprochen und ihnen den Fragebogen in die Hände gedrückt, erzählt Grun-Marquardt. „Dieses Jahr klappt es bei mir aus Zeitgründen und wegen Corona nicht.“ Inzwischen sei das Radfahren für viele Bürger mehr präsent. Bedingt auch durch die Corona-Krise, weil manche Menschen aufs Rad steigen, statt mit Bus und Bahn zu fahren.

Sonderlob für Stadtplanerin

Auch die Stadtradeln-Aktionen, für die unter anderem der Neustadter Radbeauftragte Arnold Merkel und der Klimamanager Marcel Schwill warben, helfe, dass die Bürger öfter in die Pedale treten. Ein Sonderlob gibt es von Grun-Marquardt für Stadtplanerin Christine Locher. Weil sie für alle Wege das Rad nutze.

Info