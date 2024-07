Am 18. August wird das Sternerestaurant Irori in Diedesfeld zum letzten Mal geöffnet sein. Max Goldberg erklärt, warum er und seine Partnerin Kerstin Bauer Neustadt verlassen, obwohl sie mit Auslastung und Standort eigentlich zufrieden sind. Und er deutet an, wie es mit ihnen nun weitergeht.

