Während Neustadts Impfkoordinatorin Iris Kobel auf bewegte Tage in der Speyerdorfer Straße zurückblickt, ist Edith Schatz aus Esthal vor ihrem ersten Impftermin am Dienstag ganz mulmig zumute. Doch wie sich herausstellt, ist alles nur halb so schlimm.

Edith Schatz ist es heiß und kalt im Wechsel, als sie am späten Dienstagvormittag durch das zum Impfzentrum umgebaute Telekom-Hochhaus wandelt. Auch ihre Tochter Petra Koppenhagen kann die