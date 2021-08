Nächtliche Arbeiten entlang der Schienen und Straßensperrungen – Neustadter müssen derzeit Lärm und Verkehrsbehinderungen ertragen. Dafür wird es ruhiger entlang der Bahn. Das Projekt hat aber einen Haken.

Acht Jahre ist es her, dass die Deutsche Bahn in einer Bürgerversammlung im Leibniz-Gymnasium über Lärmschutzmaßnahmen informierte. 2016 sollte es losgehen. Die Planunterlagen blieben aber etwas länger in der Schublade liegen, weil in Neustadt zwischenzeitlich der Bau eines B-39-Tunnels im Gespräch war und die Bahn später wegen eines Großprojekts an anderer Stelle tätig werden musste. Nun geht es aber nach einer längeren zeitlichen Verzögerung voran.

In der Kernstadt sind auf vier Abschnitten Lärmschutzwände entlang der Schienen vorgesehen: an der B 39 im Bereich zwischen der Straße Würzmühle und der Amalienstraße, auf der gegenüberliegenden Seite ab der Eisenbahnüberführung über die B 39 bis auf die Höhe des Stadionbads, parallel zur Amalienstraße (von der Talstraße bis zur Einmündung Gipserstraße) sowie vom östlichen Ende des Hauptbahnhofs bis auf die Höhe Landwehrstraße. Gebaut wird auf einer Gesamtlänge von 3,34 Kilometer. Die Wände haben eine Höhe von drei Metern.

Stück für Stück geht es voran

Die Vorarbeiten begannen Ende August, im Anschluss ging es an den Bau der Schallschutzwände. Wie die Bahn auf Anfrage mitteilt, wird als Nächstes der Bereich zwischen Gartenstraße und Nibelungenring in Angriff genommen. Dort werden die Bauarbeiter voraussichtlich bis Ende Februar 2021 beschäftigt sein, bevor es für sie zwischen Talstraße und Gipserstraße weitergeht.

Die Anlieger der Bahnstrecke dürften sich über die Maßnahmen freuen. So werden sie vor allem nachts wieder ruhiger schlafen können. An manchen Stellen wird es nach den Arbeiten bis zu 14 Dezibel leiser, etwa im Bereich der unteren Saarlandstraße. Dort werden die Lärmgrenzwerte von 67 Dezibel am Tag und 57 Dezibel in der Nacht künftig unterschritten. Das weiß die Bahn schon jetzt. Sie hat im Vorfeld für jedes Haus und sogar jedes Stockwerk berechnet, welcher Krach dort ankommt, wenn ein Güterzug vorbeifährt. Diese gelten als Hauptverursacher des Lärms.

Lärm wird subjektiv wahrgenommen

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, was das für die Anwohner bedeutet: Lärm wird zwar subjektiv wahrgenommen. Entscheidend ist beispielsweise das Hörvermögen der jeweiligen Person. Doch grundsätzlich gilt, dass eine Zunahme von zehn Dezibel etwa einer gefühlten Verdopplung der empfundenen Lautstärke entspricht.

Im Schnitt werde sich der Lärmpegel um sechs Dezibel reduzieren, wie ein Bahn-Sprecher gegenüber der RHEINPFALZ mitteilt. Doch an manchen Stellen wird es keine spürbaren Veränderungen geben. Das gilt beispielsweise für Anwohner der Alban-Haas-Straße, der Karolinenstraße oder der Würzmühle. Wobei es auch darauf ankommt, in welchem Stockwerk sie leben. Je höher, desto lauter. Sie können nur durch passive Lärmschutzmaßnahmen, beispielsweise durch den Austausch von Fenstern, gegen die Geräuschkulisse vorgehen.

Farbauswahl trifft nicht alle Geschmäcker

Geschmackssache ist die Farbauswahl für die Schallschutzwände. Unter anderem in den sozialen Netzwerken wird sich darüber beklagt, dass sie unansehnlich sei. Verschiedene Grün-Abstufungen sind die bestimmenden Farben der Wände. Ausgenommen sind jene im Zentrum, die sich in einer Mischung aus Grau und Ocker präsentieren. Die Farben wurde jedoch nicht von der Bahn vorgegeben, sondern sind vom Stadtrat so gewählt worden.

Die Maßnahmen sind im Übrigen Teil des seit 1999 bestehenden Programms „Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes“. Es wird entlang der Gleise zwischen Neustadt und Kaiserslautern realisiert, sodass unter anderem auch Frankeneck, Lambrecht und Weidenthal vom Schallschutz profitieren. Die Arbeiten in Neustadt schlagen nach Angaben der Bahn mit zwölf Millionen Euro zu Buche.