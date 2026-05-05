Heute ist Tag des Lokaljournalismus. Besuch bei der preisgekrönten Schülerzeitung des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums, die auch mit Fragen der Pressefreiheit konfrontiert wird.

Im Dezember 2025 wird ein Rettungswagen zum Neustadter Käthe-Kollwitz-Gymnasium gerufen. Ein Schüler auf dem Fahrrad war vor Schulbeginn mit einer sich plötzlich öffnenden Autotür kollidiert und wurde dabei verletzt. Die RHEINPFALZ berichtete über den Vorfall im Zusammenhang mit einer Diskussion in der AG Rad über Verkehrssicherheit. Die RHEINPFALZ war indes nicht die erste, die dazu etwas veröffentlicht hat. Der Unfall war bereits vorher Thema in einem Artikel von „Klartext“, der Online-Schülerzeitung des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums.

Für den Tag des Lokaljournalismus haben wir den Nachwuchs besucht, dessen journalistische Anfänge sich sehen lassen können. 2024 wurde „Klartext“ von der Jugendpresse als beste Online-Schülerzeitung der Gymnasien in Deutschland ausgezeichnet. Die Neustadter hatten sich gegen rund 650 weitere Einreichungen durchgesetzt. Der Preis wurde damals im Plenarsaal des Bundesrats in Berlin vergeben. Die Jury lobte besonders gut recherchierte Artikel.

Dass die Redaktion beim Verfassen ihrer Texte weiterhin ambitioniert ist, zeigt auch ein Blick auf den Artikel zum Unfall vor der Schule. Die Autoren begnügen sich nicht damit, den Vorfall und die Folgen (der Schüler war nur kurz im Krankenhaus) zu schildern. Sie recherchieren Zahlen zu Verkehrsunfällen in Neustadt aus der Polizeistatistik und sprechen mit einem Vertreter des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs über die Situation der Radfahrer in der Stadt.

Themen, mit denen die Schüler konfrontiert sind

Sie hätten im Team über die Herangehensweise gesprochen und dann die Aufgaben aufgeteilt, erzählt Sophia Hoffmann, die neuerdings mit Lina Falkner und Henrik Westwood die Chefredaktion der Schülerzeitung bildet. Nach dem Abitur vor ein paar Wochen sind nämlich einige Mitglieder der bisherigen Redaktion ausgeschieden.

Zufällig hatte die Redaktion kurz vor dem Fahrradunfall entschieden, sich dem Thema Verkehrssicherheit auf dem Schulweg zu widmen. Da griffen sie den Zusammenstoß vor Schulbeginn natürlich auf. Überhaupt stoßen sie bei der Suche nach Themen oft auf Dinge, mit denen sie in ihrem (Schul)Alltag konfrontiert sind. Ein Text über ME/CFS, eine schwere, oft chronische neuroimmunologische Erkrankung, entstand, weil eine Mitschülerin daran leidet.

Ein Thema, das viele Schüler derzeit bewegt, betrifft eine neu eingeführte Lern- und Lehrmethode. Diese habe eigentlich das Ziel, Druck von den Schülern zu nehmen, erzählen sie. Doch im Erleben vieler Schüler war das Gegenteil der Fall. Sie berichten von enormem Stress und schlechten Ergebnissen. In einer Klasse habe am Ende ein Notenschnitt von 3,95 gestanden.

Wie reagieren die Lehrer?

Klar, dass das ein Thema für „Klartext“ sein könnte. Aber sollten sie es wirklich auch wagen, Klartext zu schreiben? Mit dieser Frage hätten sie sich beschäftigt, sagt Henrik Westwood. Sollten sie also die Möglichkeiten der Pressefreiheit nutzen oder würde das negative Reaktionen von Seiten der Lehrer zur Folge haben? Martin Thomas, der betreuende Lehrer, sagt, er habe da ein bisschen vorgefühlt, aber die Redaktion brauche keine Sorge zu haben. Schulleiter Stefan Vogt gebe der Redaktion Rückendeckung.

Negative Reaktionen seien ohnehin die Ausnahme, sagt Thomas. Er erinnert sich an einen bösen Brief in der Corona-Pandemie, als sich ein Schüler in einem Kommentar fürs Impfen ausgesprochen habe. Und einmal seien zwei Texte über einen Workshop erschienen, einer der Autoren bewertete die Veranstaltung eher negativ. Derjenige, der den Workshop veranstaltete, habe verlangt, dass der Text gelöscht werde, sagt Thomas. Doch das sei vergebens gewesen. Ansonsten dominierten positive Kommentare, etwa wenn man Text über Instagram ausspiele.

Thomas betreut die Schülerzeitung seit 2009. Probleme, genügend Redakteurinnen und Redakteure zu finden, habe er noch nie gehabt. Bei vielen beginnt es damit, dass sie das Schulfach Deutsch mögen. So war es auch bei Chefredakteurin Lina Falkner. In einem Projekt sei sie dann vom damaligen Chefredakteur angesprochen worden. Die Arbeit für „Klartext“ habe dann einfach Spaß gemacht.

Die Redaktion macht deutlich, dass sie weiterhin an dem bundesweiten Schülerzeitungswettbewerb teilnehmen will und dafür aufwendige Texte plant. Es lohnt sich also, die Veröffentlichungen von „Klartext“ im Auge zu behalten.