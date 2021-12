Die Bewohner des Paul-Gerhardt-Hauses dürften nicht schlecht staunen, wenn Fanny Butz ihnen in Kürze viele bunt verpackte Weihnachtsgeschenke vorbeibringen wird. Über Eltern-Whatsapp-Gruppen des Pauluskindergartens und über Facebook, zum Beispiel über die Gruppe „Neustadt/Wstr. - Deine Community“, hat die Neustadterin um Unterstützung gebeten – und bereits so einige Sach- und Geldspenden für die Senioren erhalten.

Die Idee dazu hatte ihre fünfjährige Tochter. Das Mädchen war bereits vor Corona mit ihrem Kindergarten in dem nahegelegenen Seniorenheim zu Besuch, ihr Vater spielte dort bis zur coronabedingten Zwangspause Klavier für die Bewohner. Die Familie kennt das Haus also schon länger. „Leider fällt dieses Jahr auch wieder alles aus, daher dachte sich Marie, dass man doch den Omas und Opas eine kleine Freude machen muss“, zitiert Butz ihre Tochter.

Buntstifte, Rätselhefte und mehr

Also werden über mehrere Kanäle Geschenke für die Gemeinschaftszimmer des Seniorenheims gesammelt – Wachsmalstifte, dicke Holzbuntstifte, Filzstifte, CDs aus den 60er- und 70er-Jahren sowie Schlager, bereits gestückelte Schokolade und Rätselhefte in größerer Schrift. Die Wünsche haben ihr die Verantwortlichen des Paul-Gerhardt-Hauses mitgeteilt. Natürlich haben sich auch die Kinder des Pauluskindergartens beteiligt und fleißig gebastelt. Wenn das so weitergehe mit der Spendenbereitschaft, könnten alle Gemeinschaftsräume im Heim gut bestückt werden, so Butz.

Info

Wer sich an der Spendenaktion von Fanny Butz beteiligen möchte, kann sich unter Telefon 0170 1557956 oder per E-Mail an Fanny.Heims@web.de bei ihr melden. Geschenkübergabe ist am 23. Dezember.