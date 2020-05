Als Zhuyun Chen 2014 ihren Abschluss am Neustadter Weincampus gemacht hat, ahnte sie nicht, dass sie ihren Freunden in Deutschland später von Shanghai aus mit einem ganz praktischen Utensil aushelfen würde: Gesichtsmasken. Wie sich Corona auf ihre Vinothek, den Weinvertrieb und ihr Leben auswirkt.

Frau Chen, wie geht es Ihnen in Shanghai?

Es ist so schön, dass wir wieder öffentlich etwas unternehmen dürfen. Die Stimmung ist auch sehr locker. Seit Mitte März treffen wir uns mit Freunden wieder zum Sport oder zum Essen. Die meisten Hotels nehmen auch wieder Gäste auf. Ich persönlich war vor Kurzem einen Tag auf Dienstreise und musste an der Rezeption schon wegen der vielen Gäste in der Schlange stehen.

Sie importieren deutschen Wein nach China. Läuft Ihr Geschäft wieder?

Der Einfluss der Pandemie ist schon noch zu merken. Ich habe das Glück, dass ich vor dem Frühlingsfest eine Spedition für einen Container Wein nach China organisiert habe. Der Import wurde gar nicht beeinflusst. Aber der Einkauf von Wein für Firmenbankette ist fast auf Null gesunken. Momentan trauen wir uns auch noch nicht, „offline“ Weinevents anzubieten und Teilnehmer gruppenweise einzuladen. Mein kleines Team hat die Zeit genutzt, einen Online-Shop aufzubauen.

Wie hat Corona Ihr Geschäft, den Weinvertrieb, in China verändert?

Der Online-Vertrieb ist sicher eine gute Alternative. Weinproben und -seminare im Internet boomen, viele präsentieren sich mit kreativen Ideen auf Plattformen. Ich bin aber der Meinung, dass der persönliche Kontakt dadurch nicht ersetzt werden kann. Der soziale Kontakt wird sich nach der Pandemie eher verstärken. Und Wein als Kulturgut ist immer ein gutes „Schmiermittel“ für soziale Aktivitäten. Mit meinen Geschäftspartnern bin ich gerade dabei, eine kleine Café- und Weinbar in der Stadt aufzumachen. Das ist eine günstige Gelegenheit für uns, Events wie Weinproben im eigenen Lokal zu organisieren. Ich persönlich bin meinem Vermieter dankbar, weil er mir eine Ermäßigung der Miete angeboten hat. Vielen kleinen Läden wird damit der finanzielle Stress ein bisschen erleichtert.

Was hat Sie damals dazu bewegt, nach Deutschland zu kommen und am Weincampus in Neustadt zu studieren?

Die Arbeitserfahrung in einer chinesischen Weinhandelsfirma hat bei mir das Interesse am Wein geweckt. Es war dann vor allem das duale Ausbildungssystem, das mich nach Neustadt gezogen hat. Ich hatte damals drei Jahre Arbeitserfahrung in der Verwaltung und legte in der Zeit viel Wert auf praktisches Wissen in der Branche. Vertiefte Kenntnisse über Weinbau, Kellerwirtschaft und Sensorik sowie die praktischen Erfahrungen, die ich in Neustadt gesammelt habe, helfen mir jetzt viel im Berufsleben als Weinhändlerin.

Halten Sie noch immer Kontakt zu den ehemaligen Kollegen und den Freunden in Deutschland?

Ja. Und ich unterstütze Winzer mit Mundschutzpaketen aus China. Viele Chinesen schicken Verwandten, Freunden oder Kollegen im Ausland Masken. Ich habe viele ältere Freunde in Deutschland und mache mir Sorgen, wenn ich die Nachrichten in der Tagesschau sehe oder lese. Ich weiß, wie es vor paar Wochen in China mit der Masken-Knappheit war. Dank dieser Freunde hatte ich eine sehr gute Zeit in Deutschland, und gerade von den älteren bekam ich viel Unterstützung. Das Mindeste, was ich jetzt anbieten kann, ist, ihnen ein paar Masken zu schicken.

Fragen die deutschen Winzer, von denen Sie den Wein beziehen, nach Ihren Erfahrungen mit Corona?

Das Coronavirus ist zurzeit natürlich auch ein Thema. Die meisten Themen gingen um die Unsicherheit und Unwissenheit darüber, wie sich die Situation weiter entwickeln wird. Da wir in China vieles ein paar Wochen früher erlebt haben, sind die Informationen aus China ein gute Referenz für die Deutschen. Zum Beispiel die Frage, ob Masken getragen werden sollten. Ich bin sehr froh, dass zum Beispiel Familie Bergdolt vom Weingut Bergdolt, wo ich den praktischen Teil meines Studiums absolviert habe, von Anfang an schon vorsichtig ist und Masken trägt.

Gibt es in China Corona-Maßnahmen, die Sie besonders positiv oder negativ bewerten?

Das strenge Einhalten der Quarantäneregeln hat in meiner Heimatstadt viel geholfen, da die meisten Infizierten früher oder später doch Symptome gezeigt haben. Unpraktische Anordnungen gab es aber auch: Es herrschte tagelang Chaos vor vielen Auffahrten der Autobahn oder an Stadt- und Gemeindegrenzen, da Ausfahrt- oder Einreiseverbote spontan, ohne Vorlaufzeit, bekanntgegeben wurden. Schlimm waren auch verallgemeinernde Regelungen, die zunächst für viel Chaos bei den Betroffenen sorgten und erst später optimiert wurden: Zum Beispiel durften Personen ohne Familienangehörige in einer bestimmten Stadt nicht in diese einreisen, auch wenn sie dort leben und arbeiten.

Zurück zu Ihrem Geschäft: Welche Weine werden denn grundsätzlich am stärksten in China nachgefragt?

Das hängt von der Zielgruppe und meiner Empfehlung ab. Ein großer Teil meiner Kunden sind junge „Wein-Anfänger“. Für sie habe ich ein Anfängerpaket zusammengestellt. Wein mit halbtrockenem oder lieblichem Geschmack kommt sehr gut an. Die wenigen richtigen Weinliebhaber bevorzugen schon eher trockenen, körpervollen Wein. Rotwein ist schon aus kulturellen Gründen im Vergleich zu Weißwein leichter zu empfehlen.

Wieso das?

Weißwein ist in China weniger verbreitet. Seit Ende der 90er-Jahre werden bei uns vor allem Rotweine aus Frankreich verkauft. Viele verstehen deshalb unter dem Begriff Wein nur trockenen Rotwein. Auch werden eisgekühlte Getränke allgemein aus traditioneller medizinischer Perspektive als ungesund betrachtet. Und: Die rote Farbe steht in unserer Kultur für Glück, Weiß umgekehrt für Trauer. Ich empfehle meinen Landsleute den Weißwein aus dem guten Grund, dass er oft bekömmlich ist und ihnen besser schmecken könnte als ein schwerer Rotwein.

