Diese Woche würde die Fasnacht eigentlich in ihre finale Phase gehen, angefangen mit der Weiberfasnacht am „schmutzigen“ Donnerstag bis zum Höhepunkt am Rosenmontag oder – je nach Ort – Faschingsdienstag. Wäre da nicht Corona. Doch die Geinsheimer haben sich etwas überlegt, wie trotzdem gefeiert werden kann.

Es sind bittere Zeiten für all diejenigen, die in der Fasnachtszeit gerne verkleidet um die Häuser ziehen, sich auf Stunk- oder Prunksitzungen amüsieren oder auf den Umzügen in der Region feiern. Aber nicht ausschließlich bitter, sondern auch bittersüß. Denn da gibt es jene – wie zum Beispiel die Mitglieder des Geinsheimer Fördervereins –, die sich für das Finale der „fünften Jahreszeit“ etwas Besonderes ausgedacht haben, vor allem für „närrische“ Kinder, aber auch für die Erwachsenen.

Deko, Rezepte, Basteleien

So hat der Förderverein nach Angaben der zweiten Vorsitzenden Claudia Daniel rund 60 Faschingstüten Corona-konform vor die Haustüren all derer gestellt, die sich für die Aktion angemeldet hatten. Gefüllt waren die Tüten mit Bastelanleitungen, Bastelmaterial, Faschingsdeko, Backrezepte mit lustiger Deko, Popcornmais und diverse kleine Spielsachen, die die Kinder sonst bei einem der Fasnachtsumzüge gefangen oder vom Boden gesammelt hätten. Darüber hinaus war ein Link zu einer Internetseite mit der passenden Musik angegeben. Denn was wäre Karneval ohne Hits wie beispielsweise „Viva Colonia“ oder „Helikopter 117 (Mach den Hub, Hub, Hub)“?

„Mit dem Inhalt der Tüten können sich die Kinder Masken, Instrumente, Fensterdeko und so weiter basteln und mit ihrer Familie zu Hause eine lustige Faschingsparty feiern“, teilt Daniel mit. Für die Eltern war übrigens ein Förderverein-Schoppenglas dabei, jedoch nicht ohne den Hinweis: „Für den Inhalt müssen sie aber selbst sorgen.“