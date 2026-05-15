Wenn das Team „Equipe EuroDeK“ in die Pedale tritt, geht es um mehr als um Radsport. In diesem Jahr steht ein Thema im Zentrum, das für die Pfalz von großer Bedeutung ist.

Wenn am 17. und 18. Juni in St. Martin ein Radsportteam aus dem Westerwald auftaucht, hat das eine besondere Bewandtnis. Es handelt sich dabei um das traditionsreiche Equipe EuroDeK, früher Equipe France, dessen Anspruch es ist, Radsport mit gesellschaftlich relevanten Themen zu verbinden.

Ursprünglich setzte sich das Team im Rahmen von Städtepartnerschaften vorwiegend für die deutsch-französische Freundschaft ein, inzwischen ist das Konzept weiter entwickelt worden. Das Engagement gilt nun Europa, der Demokratie und dem Klimaschutz. 2023 wurde beispielsweise eine Pro-Europa-Tour organisiert, vor zwei Jahren eine zweitägige Energiewendetour, im vergangenen Jahr eine Etappenfahrt unter dem Motto „Erinnern ... für die Demokratie“. Auf allen Etappen werden Begegnungen mit den Einheimischen gesucht. In diesem Jahr widmet das Team seine Rheinland-Pfalz-Rundfahrt dem Thema „Tourismus ist ein Plus für alle“.

Dabei geht es um eine Kampagne des Tourismusnetzwerks Rheinland-Pfalz, deren Ziel die bessere Akzeptanz des Tourismus' und seine Wahrnehmung als wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. „Da, wo Gäste gerne Urlaub machen, lässt es sich auch für die Einheimischen gut leben“, schreibt das Team in der Ankündigung der Tour. Tourismus schaffe Arbeitsplätze, stärke die regionale Wirtschaft, verbinde Menschen und Kulturen und trage zur Erhaltung der Natur- und Kulturlandschaften bei.

Flach: Zentraler Wirtschaftsfaktor

Teil des Tourismusnetzwerks ist der Tourismus- und Heilbäderverband, der die Kommunen bei der Wahrnehmung ihrer touristischen Aufgaben unterstützt. Vorsitzende ist die Maikammerer Verbandsbürgermeisterin Gabriele Flach (CDU), die dadurch eng mit der Kampagne befasst ist. Dass das Radsportteam das Tourismus-Thema als Motto für die Rundfahrt gewählt hat und dann auch noch St. Martin eines der Etappenzielen ist, freut sie doppelt. „Wir haben hier keine Industrie, der Tourismus ist für uns ein zentraler Wirtschaftsfaktor“, betont sie.

Ein paar Zahlen dazu liefert das Tourismusnetzwerk Rheinland-Pfalz: In Rheinland-Pfalz seien rund 150.000 Arbeitsplätze vom Tourismus abhängig, heißt es da. Täglich gäben Übernachtungsgäste in Rheinland-Pfalz 22,5 Millionen Euro aus, und davon profitierten nicht nur Hotels und Gastronomie, sondern auch der Handel, das Handwerk und die Landwirtschaft. Im Falle Südliche Weinstraße geht es da vor allem um den Weinbau.

Auch Flach betont: Um Angebote wie Wanderwege oder Schwimmbäder finanzieren zu können, seien die Kommunen auf Einnahmen angewiesen, und da spiele der Tourismus eben eine sehr wichtige Rolle.

Den Stopp des Radsportteams im St. Martiner Hotel Arens will Flach nutzen, um auf die Bedeutung des Themas hinzuweisen. Insgesamt komme die Kampagne bisher sehr gut an. Die Radfahrer werden am 17. Juni ankommen und am nächsten Tag nach dem Frühstück um 8.30 Uhr weiterfahren. Insgesamt sind sechs bis sieben Etappenziele vorgesehen, geplant sind auch Besuche von Einrichtungen sowie Gespräche und Diskussionen. „Wir wollen mit der Rundfahrt für die heimische Gastronomie und für den Tourismus werben – und natürlich auch selbst die Angebote genießen“, heißt es in der Ankündigung des Radsportteams.