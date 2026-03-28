Nachklapp: Ein neuer Reiseführer nimmt Ziele in ganz Deutschland unter einem ganz besonderen Aspekt ins Visier. Ein Tipp führt auch in die Pfalz – nach St. Martin.

Was ist eigentlich das Besondere an dem Ort St. Martin? Raten wir mal munter drauf los: der historische Ortskern, die schöne Lage, der gute Wein, die Prozession am Namenstag des Heiligen am 11. November? Oder das lebendige Gewusel in der schönen Jahreszeit, die bekanntermaßen mit der Mandelblüte schon angefangen hat? Versuchen Sie mal, an einem sonnigen Samstag im März einen Parkplatz in St. Martin zu bekommen. Ein Kampf ohne Ende, obwohl die Parkplätze ziemlich groß sind. Doch wir kommen ab vom Thema.

Zurück zu den Besonderheiten. Die Pfarrkirche St. Martin muss man natürlich gesehen haben, auch die Lourdesgrotte und die Kunstwerke am Kunstpfad. Echte St. Martin-Fans kennen auch den Dichterhain, der vor fast hundert Jahren – im Jahr 1929 – den Pfälzer Mundartdichtern Lina Sommer, August Heiner (Bellemer Heiner) und Fritz Claus gewidmet wurde. Ihre Porträts wurden dort in den Felsen gehauen, die drei waren schon zu Lebzeiten bekannte Größen der Pfälzer Mundartdichtung. Ganz großes Kino. Auch bei Touristen werde der Dichterhain, der an der Nordflanke des Hochbergs liegt, häufig nachgefragt, ist aus St. Martin zu hören. Schließlich lässt sich ein Besuch der Anlage gut mit einer Wanderung auf dem Pfälzer Weinsteig verbinden.

Wo sind die „schrägen Highlights“?

Doch all diese Attraktionen müssen jetzt zurückstehen, hinter ihm: dem offenen Waldbücherschrank, der in der Nähe des Dichterhains steht. Könnte sein, dass dieser Waldbücherschrank demnächst überrannt wird von Reiselustigen aus ganz Deutschland. Von Menschen, die die ganze Republik abklappern auf der Suche nach „schrägen Highlights“. Als ein solches ist der Waldbücherschrank nämlich jetzt gelistet in einem Marco Polo-Reiseführer mit dem Titel „Guck mal: Verrückte Orte. In Deutschland“. Versprochen werden die „skurrilsten und faszinierendsten Ausflugsziele zwischen Nordsee und Alpen“. Und wir Pfälzer sind mittendrin, dank der Gemeinde St. Martin, dank des Bücherschranks. Denn dieser ist das Marco Polo-Highlight Nr. 157, zu finden auf Seite 201 des Reiseführers.

Aufgestellt haben ihn übrigens der Pfälzerwald-Verein und der Forst. Ob die Initiatoren sich darüber im Klaren waren, was sie damit auslösen? Dass sie damit Selfie-Jäger aus ganz Deutschland anlocken könnten? Wir wissen es nicht. Aber wir vermuten mal, dass sie vielleicht doch eher die Ruhe suchenden Leseratten im Sinn hatten.

Doch wie dem auch sei. Aber wenn man schon mal auf der Suche nach Skurrilitäten nach St. Martin kommt, sollte man sich auf jeden Fall auch den bereits genannten Dichterhain anschauen. Den, wie die Autoren des Marco Polo-Verlags schreiben, pfälzischen „Mount Rushmore in Mini-Format mit Lokalkolorit“.

Wow! Da war wirklich jemand am Werk, der gelernt hat, wie man für Aufmerksamkeit sorgt.