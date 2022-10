Empfang für Lea Lechner in Festhalle Diedesfeld. Bei der Überraschung hätte sie am liebsten mitgemacht.

Doppelt stolz war Volker Lechner beim Empfang für die Pfälzische Weinprinzessin Lea Lechner am Sonntag in der Diedesfelder Festhalle. Denn er ist nicht nur der Ortsvorsteher des Heimatorts der neuen Weinhoheit, sondern auch ihr Vater. Und so war es durchaus verständlich, dass er vor der Begrüßung der Gäste erst ein paar Tränen verdrücken musste.

Er sei überzeugt, dass die neue Pfälzische Weinprinzessin „die Pfalz und den Pfälzer Wein hervorragend vertreten wird“, so Lechner. Gemeinsam mit seiner Frau hatte er sich eine Überraschung für den Empfang ausgedacht. Als es damit nicht gleich funktionierte, hatte er die perfekte Ausrede: Er habe am Samstag die Ortsvorsteher bei der Feier im Anschluss an die Hauptversammlung der Neustadter Feuerwehr vertreten müssen und deshalb nicht genug Zeit für die Vorbereitung gehabt.

Hip-Hop als Überraschung

Als die Mutter der Weinhoheit eingriff, klappte es mit der Überraschung: Eine Hip-Hop-Gruppe aus der Tanzmanufaktur Neustadt, in der Lea Lechner mittanzt, präsentierte eine Tanzdarbietung. Man sah es der Pfälzischen Weinprinzessin an, dass sie am liebsten auf die Bühne gesprungen wäre und mitgemacht hätte.

Lea Lechner ist die erste Pfälzische Weinprinzessin aus Diedesfeld. 2009/10 war allerdings mit Gabi Klein eine Diedesfelderin Pfälzische Weinkönigin. Da Klein, die inzwischen Jeffries heißt und nach Hambach „ausgewandert“ ist, hochschwanger ist, überbrachte ihr Vater Harald die Glückwünsche seiner Tochter.

„Habe langsam Angst“

In ihrer Amtszeit hatte Gabi Klein oft individuell verpackte Weinflaschen verschenkt, ein solches Präsent bekam auch Lea Lechner. Und Harald Klein erzählte von Erlebnissen, die er als Vater einer Weinkönigin so hatte, etwa davon, nach einer Weinprobe eine beschwipste Tochter nach Hause zu fahren oder wie er allzu aufdringliche Fotografen ferngehalten habe. „Ich habe langsam Angst, was da auf mich zukommt“, kommentierte Volker Lechner.

Die Diedesfelder Weinprinzessin Alexandra Rottmayer erinnerte daran, dass die Prinzessinnenkarriere von Lea Lechner 2011 als erste Diedesfelder Traubensaftprinzessin begonnen hatte: „Du trägst die Krone im Herzen.“ Glückwünsche gab es auch von Lechners Amtskollegin Sandra Eder aus Mußbach, den Diedesfelder Winzern, der Diedesfelder CDU und dem Diedesfelder Musikverein, der natürlich für sein aktives Mitglied Lea Lechner spielte.

Diese berichtete von dem „wahnsinnig tollen Gefühl“, dass ihr beim Wahl- und Krönungsabend über hundert Menschen „den Rücken gestärkt“ hätten. „Neustadt kann stolz auf uns sein“, sagte Lea Lechner über sich und Sandra Eder.