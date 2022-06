Die Natur ist voll sein Ding. Deshalb will Sven Pfrang auf vier Flächen auf rund 3000 Quadratmetern im Wingert bei Diedesfeld Wildwiesen anlegen. In den vergangenen Jahren hat der Hobbyjäger dort Wildäcker bewirtschaftet, also Äcker, auf denen vor allem Rehe Futter finden. Doch er will nicht nur etwas für die Jagd, sondern generell für eine gesunde Flora und Fauna tun, für Insekten, Vögel und Hasen. „Es gibt immer weniger Insekten, das Artensterben schreitet voran“, beschreibt er seine Motivation.

Die städtischen Flächen in der Diedesfelder Flur – eine davon liegt nahe dem Klausental – schienen ihm dafür gerade recht. Er bietet der Stadt an, dort Saatgut auszubringen und die Felder zu pflegen – sofern die Stadt die Kosten für das Saatgut übernimmt. Die Umweltabteilung stimmt nach einem Treffen vor Ort zu. In 16 bis 18 Stunden bringt er die regionale Saat, darunter auch Kleearten, nach jeweils zweimaligem Fräsen und Kreiseln mit der Egge in den Boden.

Blüte in vier bis acht Wochen

„Einmal im Jahr müssen die Wiesen gewalzt werden, damit die Stängel flach auf dem Boden liegen und aussamen können“, erklärt der 35-Jährige. Er kennt sich mit Wildwiesen aus, hat seit sieben Jahren selbst eine im Garten. „Dort habe ich allerdings die Möglichkeit zu gießen“, sagt er mit bangem Blick auf die trockene Erde. Pfrang hofft auf Regen. Denn ohne Wasser kein Pflanzenwachstum. Wenn alles klappt, könnten dann die ersten Blüten in vier bis acht Wochen zu sehen sein – „je nach Wetterlage“. Derweil machen sich bereits die ersten Brombeeren und „einige Unkräuter“ breit. „Hoffentlich verdrängen sie nicht die anderen Pflanzen.“

Auch ein Insektenhotel soll an dem Acker entstehen. Und die Stadt will Infotafeln aufstellen. Laut Pressesprecher Tobias Grauheding wird dies wohl im Herbst erfolgen. Die Umweltabteilung müsse zuvor noch viele weitere Projekte abarbeiten. „Aber das wird gemacht.“ Außerdem wolle die Verwaltung noch etwas abwarten, damit man sehen könne, was dort blüht. „Auf den Schildern soll ja zu lesen sein, welche Pflanzen dort zu sehen sind.“