Über Geschmack lässt sich streiten. Und über Humor auch. Das musste jetzt der Landtagskandidat Dirk Herber erfahren.

Es mit einem Wahlkampf-Cartoon in die überregionalen Medien zu schaffen und in den Sozialen Netzwerken einen Tsunami der Empörung auszulösen – davon träumt vielleicht mancher Bewerber in diesem rheinland-pfälzischen Landtagswahlkampf sogar. Dirk Herber, CDU-Direktkandidat, Landtagsabgeordneter, Stadtratsmitglied und Ortsvorsteher von Mußbach, hat das geschafft. Unfreiwillig und zu Unrecht – aus seiner Sicht. Es sollte ein Beitrag zur Fasnacht sein, über den bei einem närrischen Umzug jeder lachen würde, ist Herber überzeugt.

Nun lässt sich über Geschmack ebenso trefflich streiten wie über Humor. Ein Mitarbeiter Herbers hat ein Plakat entworfen. Dieses zeigt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), FDP-Wirtschaftsminister Volker Wissing und die Grünen-Integrationsministerin Anne Spiegel unter einer Decke im Bett. „Keinen Bock mehr auf Dreyer?“ steht drüber. Sexismus pur, wird Herber angesichts des anzüglichen Wortspiels vorgeworfen. Andere sehen darin zwar keinen Sexismus, wohl aber eine absolute Geschmacklosigkeit. Die noch dazu eines Stadtratsmitglieds unwürdig sei.

Hüben wie drüben

Fakt ist aber doch: SPD, Grüne und FDP koalieren in Rheinland-Pfalz. Und die SPD hat Malu Dreyer so konsequent in den Vordergrund ihres Wahlkampfs gestellt, dass Frontalattacken programmiert sind. So wie es von SPD-Fans Wortspiele zum CDU-Herausforderer Christian Baldauf gibt. Im Sinn von „Die Kneipen machen bald auf ...“ Auch das kann man mögen, muss es aber nicht.

Wer sich übrigens ein eigenes Bild von der närrischen Frohnatur der CDU machen will, kann das am Sonntag tun. Unter „FastwieFastnacht. Der digitale Karneval“ lädt Herber ab 18.11 Uhr zur digitalen Sitzung mit Baldauf auf Facebook ein. Ob die beiden dabei unter einer Decke auftreten? Möglicherweise haben sie darauf aber keinen Bock ...