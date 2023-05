Am 30. Mai wird in Deidesheim wieder ein Geißbock versteigert. Die Stadt will bei dem Großereignis an alte Traditionen anknüpfen. Einige Teilnehmer fallen allerdings dieses Mal aus.

Die historische Geißbockversteigerung kehrt zum traditionellen Format zurück. Nach Jahren der Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen geht Stefan Wemhoener, Geschäftsführer der Tourist Service GmbH, aktuell davon aus, dass die Traditionsveranstaltung am 30. Mai „wie vor der Pandemie“ ablaufen kann. Während im vergangenen Jahr drei Geißböcke versteigert wurden, steht dieses Mal nur ein Tier auf dem Podest vor dem Rathaus. Markus Wahl wird wieder als Moderator und Auktionator durch das Programm führen und auch den Hammer Punkt 18 Uhr zum Zuschlag für den meistbietenden Steigerer fallen lassen. Zuvor soll am frühen Morgen nach einer Einkehr in der Waldschänke die Übergabe des gehörnten Bocks an der Stadtgrenze an den Stadtvorstand mit Bürgermeister Manfred Dörr an der Spitze, aber auch an das Stadtgericht, erfolgen.

Ersatz für Trachtengruppe?

Allerdings werden in diesem Jahr zahlreiche Schülerinnen und Schüler nicht dabei sein, da diesmal der Pfingstdienstag in die Pfingstferien fällt. Dennoch hofft Wemhoener, dass sich einige Jugendliche einfinden. Bisher nahmen jährlich bis zu 900 Schülerinnen und Schüler an der Veranstaltung teil. Besonders erfreut zeigte sich Wemhoener, dass die beiden Kindergärten zugesagt haben, an der Veranstaltung teilzunehmen. Fehlen wird diesmal die Trachtengruppe. Hier bemühe sich die Tourist Service GmbH um einen Ersatz.

Auch wird es diesmal wieder einige Ausschankstellen an Pfingsten geben. Neben dem Weingut Kimich, das alljährliche Anlaufstelle für die Wanderer ist, kehrt das Weingut Mehling wieder in den Kreis der Schankbetreiber zurück. Im Bereich der Heumarktstraße sorgt Ralf Schubing mit seinem Team für Speis und Trank, während in der Bahnhofstraße Martin Eller mit seiner Weinmanufaktur Weitlauff die Garage neben der ehemaligen Synagoge öffnen wird. Mit von der Partie ist das Weingut Andres an der Weinstraße, wo die befreundeten Winzer Seckinger, Scheuermann und Krack vertreten sind. Für die Kleinsten plant die Tourist Service GmbH erneut einen Vergnügungspark auf der Bahnhofstraße.

Eine kleine Einschränkung kommt dennoch. „Es wird ein Sicherheitskonzept geben müssen, da aber die Geißbockversteigerung als kleine Veranstaltung eingestuft wird, zieht dies nicht wie bei der Weinkerwe drastische Einschränkungen für die Besucher nach sich“, verkündete Wemhoener bei der Sitzung des Tourismusausschusses im historischen Deidesheimer Rathaus.

Info

Dieses Jahr sind in Lambrecht am 28. und 29. Mai wieder die Geißbockfestspiele auf der Freilichtbühne am Tuchmacherplatz. Der Vorverkauf der Eintrittskarten in Form von Ansteckfähnchen hat begonnen. Die Ansteckfähnchen (Pfingstsonntag grün/Pfingstmontag rot) gibt es im Rathaus, in der Kloster-Apotheke, der Schellbach’schen Apotheke und bei Familie Beck, Auf den Wergen 45, in Lambrecht. Im Vorverkauf kosten sie für Erwachsene 9, für Jugendliche ab 14 Jahren 4 Euro, Kinder bis 13 Jahren sind frei.