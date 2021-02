Wie alle anderen Einzelhändler auch hat Angela Heim ihr Woll- und Handarbeitsgeschäft „Wollkorb“ in der Neustadter Hauptstraße im derzeitigen Lockdown geschlossen. Dank einer originellen Idee können sich Kunden dennoch mit neuer Wolle eindecken.

An der Eingangstür ihres Geschäfts hat Angela Heim ein Informationsschild angebracht, auf dem Bestell- und Abholmöglichkeiten für ihre Waren genannt werden. Mit einem eigens entwickelten QR-Code für ihre Kontaktdaten. Ihre Kunden nutzen für ihre Bestellungen oder Fragen dann das Smartphone oder die sozialen Medien wie Facebook und WhatsApp. „Dabei hat mir der Mann meiner Mitarbeiterin geholfen. Er kennt sich in der Informationsverarbeitung aus“, erzählt Heim. Schmunzelnd ergänzt sie: „Das hätte ich mir früher auch nicht erträumen lassen, dass ich mich mal noch mit so was computermäßigem beschäftige.“

Einzelhändlerin wird zur „Postbotin“

Für noch unschlüssige Kunden dekoriert die Ladeninhaberin die infrage kommende Wollsorten auf einer großen weißen Platte, macht Fotos davon und schickt sie an die Personen, die sich danach das Passende auswählen. „Selbstverständlich packe ich auch schon mal eine Auswahl zusammen, dann kann sich die Kundin in Ruhe zu Hause entscheiden und das nicht Gewünschte zurückbringen“, sagt Heim.

Unter Beachtung der geltenden Hygienevorgaben gibt Heim dienstags und freitags von 13 bis 14 Uhr die bestellten Waren an der Ladentür aus. Wenn jemand partout nicht in die Stadt kommen möchte, bringt sie den Betroffenen so ein Wollpaket auch schon mal persönlich vorbei oder verschickt sie per Post.

Ablenkung von der Infektionslage

„Stricken ist für viele im Moment die einzige Freude, der sie sich in diesen schwierigen Zeiten hingeben können“, meint die Einzelhändlerin. „Man muss sich dabei konzentrieren, macht aktiv etwas mit den Händen und ist kreativ – das lenkt von der gedanklichen Beschäftigung mit unserer Situation ab. Auch dass man dann etwas sehr Schönes mit den eigenen Händen geschaffen hat, an dem man sich dauerhaft erfreuen und auf das man auch stolz sein kann, bringt positive Stimmung und Freude in diesen schwierigen Zeiten“, ist sich Heim sicher.

Sie hat den Eindruck, dass das Handarbeiten durch den Lockdown einen Schub bekommen hat. So werde zurzeit auch viel Wolle für Babysachen verlangt. Egal, ob damit Mützchen, Wämschen oder Babydecken gefertigt werden – es entstehen oft Prachtstücke, die die Kinder manchmal bis ins Erwachsenenalter noch als Andenken an die eigene Kindheit begleiten. „Was kann es denn Schöneres geben für eine Oma, als für ihr Enkelchen etwas zu stricken oder zu häkeln.“