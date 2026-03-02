Über 30 Jahre war Hildegard Janssen-Müller für die RHEINPFALZ im Einsatz. Mit 75 Jahren hat sie beschlossen, sich zurückzuziehen. Wie sie zur Zeitung kam.

Hildegard Janssen-Müller ist gelernte Fachredakteurin und arbeitete nach Studium, Promotion und Ausbildung zunächst für verschiedene Verlage. Ihr Themengebiet war breit gefächert, reichte von Schmuck und Uhren bis zur Medizin. Als ihr drittes Kind auf der Welt war, wurde es jedoch schwierig mit der Vereinbarkeit von Familie und Festanstellung, erzählt die Journalistin.

Anfang der 1990er Jahre war das, und im Leben der Familie Janssen-Müller änderte sich zu diesem Zeitpunkt ohnehin vieles. „Wir zogen damals nach Meckenheim, in die Heimat meines Mannes.“ Die gebürtige Westfälin wurde Wahlpfälzerin und stellte sich beruflich neu auf.

Als freie Journalistin arbeitete sie nach wie vor für Fachzeitschriften und die Frankfurter Messe. Doch parallel dazu schaute sie sich auch nach beruflichen Möglichkeiten vor Ort um. Und da kommt die RHEINPFALZ ins Spiel. „Irgendwann habe ich in der Neustadter Lokalredaktion gefragt, ob es dort Bedarf an freien Mitarbeitern gibt.“ Und den gab es.

Sprachlich versiert und zuverlässig

„hjm“, wie ihr Kürzel war, hatte schnell den Ruf einer sprachlich versierten, zuverlässigen Schreiberin. Ihr Einsatzbereich ging schon bald über die Grenzen der Neustadter Lokalredaktion hinaus, das Themenspektrum wurde breiter, zu den gesellschaftlichen Themen kamen Kultur-Termine hinzu. Theater und Literatur waren Janssen-Müller vom Studium der Germanistik und Anglistik vertraut. „Bei der Musik musste ich mich aber einarbeiten“, erzählt sie. Doch die Journalistin spielt selbst Veeh-Harfe und Tenorflöte und war schnell in ihrem Element.

Am Lokaljournalismus hat ihr besonders die Nähe zu den Menschen gefallen. Und sie habe immer wieder erfahren, wie viel Potenzial in der Region stecke. „Manches erscheint auf den ersten Blick klein, hat aber doch für die Region Bedeutung“, sagt sie. Zwei Themenbereiche hat sie indes nie bearbeitet: die Kommunalpolitik und den Lokalsport. Bei Letzterem fehlte ihr das Interesse daran, bei der Kommunalpolitik hielt sie sich zurück, weil ihr Mann Friedrich im Meckenheimer Gemeinderat aktiv war.

Langeweile, da ist Janssen-Müller sich sicher, wird auch ohne die RHEINPFALZ nicht aufkommen. Musik und Literatur spielen weiter eine große Rolle in ihrem Leben. Außerdem hat die Mutter von vier Töchtern fünf Enkelkinder. Und keines ihrer Kinder lebt in der Region. Reisen und Besuche stehen von daher recht häufig auf dem Programm.