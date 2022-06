Durch die Umrüstung auf moderne LED-Technik spart die Stadt Neustadt jedes Jahr gut eine Million Kilowattstunden Strom. Und noch ist das Projekt nicht abgeschlossen.

Die Klimaaktion wollte von der Verwaltung im Stadtrat wissen, wie es aktuell mit Blick auf den Energiebedarf beim Thema Straßenbeleuchtung in Neustadt aussieht. Laut Baudezernent Bernhard Adams (parteilos) waren bis Ende 2021 42 Prozent der Straßenlaternen und 76 Prozent der Ampelanlagen schon auf die moderne LED-Technik umgerüstet worden. „Außerdem haben wir dort, wo es noch konventionelle Leuchten gibt, effizientere Lampen eingesetzt“, so Adams. Ein Blick auf den jährlichen Energieverbrauch verdeutliche den Effekt: Habe die Stadt vor der Umrüstung (laut Adams wurde 2014 der erste komplette Straßenzug mit LED-Lampen ausgestattet) pro Jahr 3,623 Millionen Kilowattstunden an Strom verbraucht, seien es inzwischen 2,445 Millionen Kilowattstunden. „Das ergibt eine Ersparnis von 32,5 Prozent“, betonte Adams. Dabei sei zu berücksichtigen, dass Neustadt wegen Neubaugebieten inzwischen sogar deutlich mehr Lampen in Betrieb habe als noch vor ein paar Jahren.

Dem Baudezernent zufolge ist die Umrüstung noch nicht abgeschlossen. „Es dauert noch zehn Jahre, bis die letzten konventionellen Lampen außer Betrieb gehen.“ Klimaschutzmanager Marcel Schwill bezifferte die bisher erreichte finanzielle Ersparnis auf 500.000 Euro.