Einzelhändler stöhnen über die Baustellen in der Neustadter Fußgängerzone. Passanten kommen sich vor wie in einem Labyrinth, weil Bauzäune ihnen den Weg versperren und Umwege gesucht werden müssen. Doch wie heißt es so schön: Außergewöhnliche Umstände erfordern kreative Lösungen.

Sie wollten schon immer mal anderen bei der Arbeit zusehen? Dann sind sie in der Badstubengasse genau richtig. Dort laden zwei Gartenstühle zum Verweilen