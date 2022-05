Zum Tag der Städtebauförderung am 14. Mai informieren die beiden Bundestagsabgeordneten Isabel Mackensen-Geis (SPD) und Johannes Steiniger (CDU) über aktuelle Bauförderprogramme in der Region. „Die Städtebauförderung ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. Mit ihr wird in den Kommunen eine ganzheitliche Gestaltung der Stadtentwicklung ermöglicht“, sagt Mackensen-Geis. Steiniger ergänzt: „Die Städtebauförderung ist eine tragende Säule für die Entwicklung unserer Kommunen.“ So seien alleine im vergangenen Jahr zwei Millionen Euro an Städtebau-Fördermitteln in den Wahlkreis geflossen. Neustadt habe davon 112.000 Euro für das Programm „Soziale Stadt“ im Böbig erhalten. Weitere 375.000 Euro seien im Rahmen von „Wachstum und Erneuerung“ in die Stadt geflossen. In den vergangenen 50 Jahren habe Neustadt insgesamt über zwölf Millionen Euro an Städtebauförderung erhalten, so Mackensen-Geis. Für die Altstadtsanierung in Lambrecht gab es im Vorjahr 53.000 Euro und insgesamt in den vergangenen 50 Jahren 1,9 Millionen Euro an Bundeshilfen, informieren Steiniger und Mackensen-Geis. Deidesheim, Haßloch und Meckenheim haben in den vergangenen Jahren 3,2 Millionen Euro aus Bundestöpfen bekommen.