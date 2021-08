Sie kommen in der Nacht und konzentrieren sich auf Gebiete in der Nähe der Autobahn. Ob die Bewohner zu Hause sind, spielt kein Rolle. Banden, vornehmlich aus Osteuropa, brechen auch in Neustadt und in den angrenzenden Landkreisen in Wohnungen ein.

Er bohrte ein Loch in die Holzfenster und pustete anschließend das Sägemehl durch. Damit hinterließ er seine DNA-Spuren – an mehr als 100 Tatorten in Deutschland. Bis eine Datenbanksuche einen Treffer ergab. Die Daten des Albaners waren vor Jahren in Frankreich erfasst worden, er war damit für die Polizei kein Unbekannter. Mittlerweile sitzt er in seinem Heimatland in Untersuchungshaft. Frankreich und Deutschland haben die Auslieferung beantragt.

„Das waren Reisende ohne festen Wohnsitz, die für ein paar Tage die Gegend unsicher gemacht haben und dann weitergezogen sind“, berichtet Kriminalhauptkommissarin Christiane Köth. Der Fahndungserfolg im Bezug auf den Fensterbohrer dürfte mit dazu beigetragen haben, dass die Anzahl der Wohnungseinbrüche im Bereich der Polizeidirektion Neustadt von 239 im Jahr 2018 auf 177 im Jahr 2019 zurückgegangen ist.

Bargeld und Schmuck als Beute

Der schwere Diebstahl aus Autos, meist der Navigationsgeräte, reduzierte sich von 82 auf 39. Der schwere Diebstahl aus Firmengebäuden von 141 auf 45. In diesen Fällen war wohl ebenfalls Bandenkriminalität die Hauptursache. „Auch in diesen Bereichen gab es Fahndungserfolge, weil die internationale Zusammenarbeit, auch mit Staaten in Osteuropa, immer besser klappt“, wie Kriminalkommissar Burkhard Wahl berichtet.

Die Wohnungseinbrecher konzentrieren sich laut Köth meist auf Bargeld und Schmuck, die leicht zu tragen sind. Handys seien in der Regel kein Thema, weil die Täter wüssten, dass man sie damit orten kann. Sie würden auch in Häuser einbrechen, in denen die Bewohner schlafen. In einem Fall habe der Einbrecher die Schuhe ausgezogen, um weniger Trittgeräusche zu machen. Die Flucht habe er dann auf Socken angetreten.

Täter flieht auf Socken

„Zu einem Täter-Opfer-Kontakt kommt es ganz selten, weil die Einbrecher nicht erkannt werden wollen und dann fliehen, aber das ist natürlich keine Garantie“, rät die Kommissarin dazu, auf keinen Fall die Einbrecher zu stellen. Das sei viel zu gefährlich. Kollege Wahl empfiehlt, sich leise zu verhalten und zu versuchen, die Polizei anzurufen.

Christiane Köth hat mit den Kollegen der Spurensicherung am Folgetag meist die Aufgabe, die Opfer zu beruhigen. „Fremde Verbrecher in der eigenen Wohnung, im intimsten Bereich, das ist nicht leicht wegzustecken“, weiß die Expertin.

Dem stimmt auch Heinz Hussy, Außenstellenleiter der Opferhilfsorganisation Weißer Ring für Neustadt und den Kreis Bad Dürkheim, zu. „Das geht manchmal richtig an die Psyche. Ich kenne Leute, die sind anschließend ausgezogen, weil sie das nicht mehr verkraftet haben, sich weiter auf Dauer in der Wohnung aufzuhalten“, berichtet er.

Flucht nach drei Minuten

Es sei deshalb ganz wichtig, sich zu überlegen, wo die Schwachstellen eines Hauses oder einer Wohnung seien. „Es sind oft nicht die Türen, sondern eher die Fenster“, so Hussy. Die Täter müssten nur kurz aufgehalten werden, dann würden sie in der Regel die Flucht ergreifen. „Nach drei Minuten brechen die meisten Einbrecher ab“, so der ehemalige Polizeibeamte.

Wenn dem nicht so sei, und man sei zu Hause, dann rät auch Hussy, sich ganz still zu verhalten: „Wenn es geht, die 110 wählen, aber auf keinen Fall Widerstand leisten.“

Grenzkontrollen helfen

Bedingt durch Corona hat die Polizei derzeit weniger Arbeit mit Wohnungseinbrüchen. „Die Grenzen sind zu, oder es gibt Grenzkontrollen. Ein Teil der Tätergruppen, die in Fragen kommen, halten sich in ihren Heimatländern auf“, erklärt Christiana Köth. Sie empfiehlt den Bürgern, sich auf jeden Fall bei Experten oder im Internet über effektiven Einbruchschutz für ihre Wohnung zu informieren.

Kontakt

Tipps der Polizei zum Einbruchschutz

Das Opfertelefon des Weißen Rings ist täglich von 6 bis 22 Uhr unter der Nummer 116 006 zu erreichen.