Ein gut gelaunter Bundespräsident, ein stolzer Oberbürgermeister und fröhlich-direkte Pfälzer: Das waren die Hauptzutaten für den Demokratiefest-Samstag in der Innenstadt.

Am Samstagmorgen füllt sich die Innenstadt schon früh. Die Aktiven bauen ihre Stände auf und stimmen sich auf den Tag ein. Es wird viel gelacht. Politische Vertreter aus den Ortsteilen sind ebenfalls unterwegs. Das Auftaktkonzert von Woifeschdkänisch interessiert viele und sorgt direkt für gute Stimmung. „Wenn’s was zu feiern gibt, sind wir dabei – und bei der Demokratie sowieso“, meint Diedesfelds Ortsvorsteher Volker Lechner gut gelaunt.

Ganz ähnliche Worte wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Rede auf der großen Bühne sprechen. Neustadt könne stolz sein, dass es mit dem Hambacher Fest Teil der Demokratiegeschichte sei. Das sei für ihn auf alle Fälle ein Grund, an diesem Wochenende zu feiern. Er und Ministerpräsident Gordon Schnieder freuen sich über den starken Besuch auf dem Marktplatz: Die Gäste setzten damit schon ein Zeichen für Demokratie, denn diese lebe vom Mitmachen, nicht nur vom Warten auf die Politik.

Zwei Stadträte als „Ersthelfer“

Im Bereich der Ehrengäste setzen das Jan Klohr, CDU-Stadtrat von der Haardt, und der aus Mußbach stammende neue CDU-Innenstaatssekretär Dirk Herber sogar umgehend in die Tat um. Während nämlich Oberbürgermeister Marc Weigel sowie Steinmeier und Schnieder abwechselnd auf die Bühne treten, betrachten die beiden immer wieder die Sitzbänke und den Tisch, an dem alle Promis versammelt sind. Erst saust Klohr nach vorne, geht in die Hocke und macht etwas an der Garnitur. Wenig später ist es Herber, der zum „Ersthelfer“ wird und kurz aus der Ehrengast-Rolle schlüpft. „Da war nicht alles richtig eingerastet. Wir wollten nicht, dass die Bänke plötzlich wegsacken“, schildert Klohr die Hintergründe der ungewöhnlichen Aktion.

Geduldig und gut gelaunt erfüllt Steinmeier Fotowünsche, die Sicherheitsleute passen dabei stets auf. Foto: Kai Mehn Ministerpräsident Schnieder war am Nachmittag auch noch auf eigene Faust auf dem Fest unterwegs. Foto: Lara Kauffmann Die Besucher wurden den ganzen Tag über unterhalten. Foto: Lara Kauffmann Rund um den Marktplatz präsentierten sich Vereine und Initiativen. Foto: Lara Kauffmann Der Hambacher Ortsbeirat bekam beim Festakt zum Demokratiefest ein Gruppenfoto mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Gordon Schnieder. Foto: Bender/oho Beim Flaggen-Quiz auf dem Juliusplatz galt es, die Länder der Europäischen Union zu erkennen. Foto: Lara Kauffmann Auch die Stadtwerke waren dabei. Foto: Lara Kauffmann Am Samstag zeichneten Marc Weigel und Gordon Schnieder Schülerinnen und Schüler aus, die sich mit besonderem Engagement für Demokratie und für Neustadt als MINT-Standort einsetzen. Foto: Lara Kauffmann Am Stand der Engagierten Jugend Neustadt luden junge Menschen dazu ein, über Demokratie zu diskutieren. Foto: Lara Kauffmann Die Kolpingskapelle spielte bei der Eröffnung vor großem Publikum. Foto: Axel Nickel Blick über den Marktplatz kurz vor der Ankunft des Bundespräsidenten. Foto: Axel Nickel Wolf Peter Kaczmarczyk und Evelin König von der überparteilichen Bürgerinitiative "Pulse of Europe" kamen für das Demokratiefest aus Frankfurt angereist. Foto: Lara Kauffmann Foto 1 von 12

Für Marc Weigel ist es ein besonderer Tag, das ist ihm anzumerken – nicht nur wegen der Amtskette. Für ihn sei der Besuch von Steinmeier und Schnieder eine „große Ehre“. Im Rathausinnenhof hat er vor dem Trubel aber auch noch Zeit, seine gut ein Jahr alte Tochter herumzutragen. Seine Frau ist mit dem Kinderwagen auch am Start. Das Töchterchen hält in diesem bei der Eröffnung super durch und freut sich offenbar, dass am Promi-Tisch immer mal lustige Gesichter in ihre Richtung gemacht werden.

Spürhund auf der Bühne

Die Stimmung ist am Samstag ohnehin sehr gelöst – trotz des Sicherheitspersonals und des damit verbundenen Aufwands. So wird die Bühne eine gute halbe Stunde genau untersucht, auch ein Spürhund kommt dabei zum Einsatz. Vom Rathaus aus haben zwei Polizisten alles genau im Blick. Aber alle halten sich an die Regeln. Und leben damit das vor, an das Weigel, Schnieder und Steinmeier appellieren. Sie fordern die Zuhörer auf, wie die Hambacher-Fest-Teilnehmer von 1832 mutig für Freiheit und Mitbestimmung einzutreten. Die Reden werden immer wieder von viel Applaus unterbrochen.

Bei der Tour durch die Stadt zeigen sich die engagierten Neustadter von ihrer besten Seite. An den Ständen staunt Steinmeier, was es in Neustadt alles gibt. Die Broschüre des Puppentheaters Dornerei hat es dem Bundespräsidenten und seiner Frau Elke Büdenbender besonders angetan. Sie blättern sie aufmerksam durch, zeigen auf Bilder und lachen immer wieder. Am Stand des Mußbacher Herrenhofs dürfen Steinmeier und Weigel zudem zwei Stöcke in die Hand nehmen. Sie laufen etwas zurück und legen eine Saite frei. Büdenbender darf nun Cello spielen.

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Neuer Blätt’l-Leser

Der Chor Die Notenhüpfer von ChorKult aus Lachen-Speyerdorf singt den Gästen aus Berlin ein Ständchen. Die beiden sind erstaunt, dass sie dabei einem Froschkönigspaar gegenüberstehen. Wenige Meter weiter will Steinmeier punkten, als er eine Hoheit sieht. Die hat aber in dem Fall nichts mit Wein zu tun, sie gehört nämlich zum Karnevalverein. „Wir haben hier halt alles“, meint Weigel augenzwinkernd. Er genießt den Rundgang ebenfalls, freut sich, wie die Polit-Prominenz in seinem Neustadt empfangen wird, macht aber immer wieder auch selbst Späße mit Bekannten. Am Stand der Haardter wird Steinmeier für ein Gruppenfoto begeistert. Auch die Formulierung „von der Haardt“ lässt sich Steinmeier erklären und bekommt dafür ein Exemplar des Haardter Blättl’l. Dass die Bürgernähe nicht nur am Samstagmittag inszeniert wird, erlebt der Ortsbeirat Hambach am Freitagabend auf dem Schloss. Spontan gibt es Gespräche, und mit Bundespräsident und Ministerpräsident werden Gruppenfotos gemacht. Die Hambacher sind begeistert von der unkomplizierten, nahbaren Art der prominenten Gäste.

Und was darf in Neustadt nicht fehlen? Genau, ein Gruppenfoto mit den Weinhoheiten. Das gibt es im Rathausinnenhof, wo die Hoheiten den ganzen Tag über den Weinausschank stemmen. Danach reist der Bundespräsident ab. Er hat viel Zeit in Neustadt verbracht. Denn nach dem Festakt im Hambacher Schloss hat er auch in einem Hotel in der Kernstadt übernachtet. Seiner Laune zufolge scheint ihm alles sehr gut gefallen zu haben.