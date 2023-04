In Neustadt ist ein ganz besonderer Film entstanden – und sogar im Kino zu sehen.

Noch bis zum 7. Mai gibt es in ganz Deutschland Aktionen, die ein Ziel haben: die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung zu fördern und „die Kluft zwischen dem im Grundgesetz verankerten Anspruch der Gleichberechtigung für alle Menschen und der Lebenswirklichkeit zu thematisieren“, informiert die Lebenshilfe Neustadt. Sie hat sich dabei für ein ganz besonderes Format entschieden. Denn in Zusammenarbeit mit der Neustadter Agentur Screenday wurde ein Kurzfilm gedreht. Der Streifen zeigt den Alltag aus der Perspektive von Menschen mit Behinderungen. Zu sehen ist, wo es überall Barrieren gibt und was jeder einzelne tun kann, damit das Miteinander künftig besser gelingt. Tino Latzko von Screenday: „Ich bin unglaublich begeistert und dankbar, dass wir in den letzten Wochen gemeinsam mit der Lebenshilfe ein so wundervolles Projekt verwirklichen durften!“ Denn es gehe um ein Thema, „das uns alle angeht“.

Nun ist es toll, einen Film zu drehen. Noch wichtiger ist es aber, dass möglichst viele Menschen den Streifen und seine Botschaft sehen. Der Film ist vor ein paar Tagen von der Lebenshilfe-Neustadt veröffentlicht worden. „Er wurde schon viele tausend Mal gesehen und überregional geteilt“, freut sich Lebenshilfe-Sprecherin Nicole Sowa. Und auch wer in diesen Tagen ins Neustadter Cineplex-Kino geht, kann den Beitrag sehen. „Vor jedem Spielfilm wird der Trailer ausgestrahlt“, so Sowa. Die Botschaft des Films sei denkbar einfach: „Gemeinsam aktiv werden und die Zukunft barrierefrei gestalten – So äfach geht des“. Alle, die am Film beteiligt waren, treffen sich übrigens am Samstag um 14.30 Uhr bei Popcorn und kühlen Getränken im Kino, um sich den Clip auf der großen Leinwand anzusehen. Auch da gilt: „gemeinsam aktiv“. Und wer sich den Film mal ansehen möchte, findet ihn ganz „äfach“ unter www.lebenshilfe-nw.de.