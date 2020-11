„So wie dieses Jahr haben wir noch nie Weihnachten gefeiert“, heißt es im Vorwort zum Pfarrbrief, der an alle katholischen Haushalte der Pfarrei St. Michael Deidesheim verteilt wurde. „Wir haben den Pfarrbrief als einen Kalender gestaltet, er soll die Gemeinde in diesem Jahr Tag für Tag besonders begleiten“, erläutert der leitende Pfarrer Bernhard Braun.

Der Kalender zu Advent und Weihnachten trägt den passenden Titel „Licht im Dunkeln“. So soll er auch motivieren, Kerzen anzuzünden und sich Zeit zum Innehalten zu gönnen. Eine Streichholzschachtel ist deshalb gleich beigelegt. Vom ersten Advent bis zum 1. Januar wird jedes Blatt mit einem Bibel-Vers eingeleitet, täglich gibt es Mutmach-Gedanken, die durch Grafiken und Bilder illustriert sind. Daneben wird das Brauchtum rund um die Adventszeit und das Weihnachtsfest, so etwa Weihnachtsbaum und Krippe, erläutert. „Alle Gottesdienste in den unterschiedlichen Orten sind jeweils täglich aufgeführt, natürlich wussten wir bei Drucklegung noch nicht, ob sie sich alle angesichts der Corona-Situation realisieren lassen“, berichtet Braun.

„Sternstunden im Advent“ versprechen Musik, Texte, Stille und Licht

Neben den normalen Gottesdiensten lädt man ein zu „Sternstunden im Advent“. „Da wir die beliebte Nacht der offenen Kirche in Deidesheim dieses Jahr nicht anbieten können, wollen wir den grundlegenden Gedanken in die einzelnen Gemeinden bringen“, erläutert Braun. Etwa eine Stunde lang dauert das Programm, bestehend aus „Musik, Texten, Stille und Licht“, gestaltet von Akteuren vor Ort, mal lyrisch-musikalisch, mal meditativ oder als Andacht. Auftakt ist am 4. Dezember in der Forster Kirche, gefolgt von Niederkirchen (6. Dezember), Meckenheim (8. Dezember) und Ruppertsberg (9. Dezember), jeweils um 18 Uhr. In Deidesheim selbst feiert man am 11. (19 Uhr) und 13. Dezember (18 Uhr). Den Abschluss am 18. Dezember bildet wieder die Ruppertsberger Kirche (19 Uhr).

„Adventsstündchen mit Karli“ diesmal anders

Unter Leitung von Ulrike Groß lädt der Frauenbund (KDFB) zudem am Freitag, 4. Dezember, um 19 Uhr zur Adventsmeditation „Komm herein und nimm dir Zeit für dich“ in die Deidesheimer Stadtpfarrkirche St. Ulrich ein. Als Aktion für Kinder hat Groß vor sieben Jahren das Projekt „Adventsstündchen mit Karli“ ins Leben gerufen und es seitdem in jedem Jahr mit großem Engagement durchgeführt. 2020 heißt es aber „Adventsstündchen mal anders“, da auf Direkt-Kontakte weitgehend verzichtet werden soll. Stattdessen können junge Familien mit ihren Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter jetzt „Adventsstündchen“ zu Hause feiern. Für deren Gestaltung hat Ulrike Groß ein Heft mit Anregungen für jede Adventswoche konzipiert. Im Mittelpunkt steht Engel „Karli“, der wieder eine Geschichte mitbringt: „Das Hirtenmädchen Hannah und ihr Großvater“ sollen auf dem Weg durch den Advent begleiten. Die Geschichte soll auch dazu einladen, dass die Kinder die dargestellten Figuren in Form von Selbstgebasteltem oder Legomännchen mit ins Spiel bringen. Das Heft kann unter advent-mit-karli@gmx.de angefordert werden. Begleitend dazu gibt es ein Bild von ,Karli’ und Sterne für jedes Adventswochenende, die man ans Fenster kleben kann.

Für die Rorateämter muss man früh aufstehen

Weitere Akzente setzen die Rorateämter in den Kirchen der Pfarrei, jeweils um 6.30 Uhr beginnend. Prägend ist hier das Lied „Tauet Himmel den Gerechten“. Diese Messen werden traditionsgemäß im Kerzenschein gefeiert. Allerdings muss man dafür früh aufstehen, denn sie beginnen jeweils um 6.30 Uhr.

„Spätschichten im Advent“ hat der Jugendausschuss dagegen für 13. und 20. Dezember um 18 Uhr in Ruppertsberg vorgesehen. Sie richten sich an junge Leute, insbesondere an zukünftige Firmlinge. Möglicherweise wird die Feier im Freien stattfinden, ob man im Anschluss bei Tee und Lebkuchen verweilen kann, muss noch geprüft werden. Noch nicht in trockenen Tüchern sind auch die „O-Antiphonen“, adventliche Abendgebete mit Gesang, Stille und ruhiger Musik bei Kerzenschein, die man vom 17. bis 23. Dezember um 19 Uhr im Chorraum der Deidesheimer Pfarrkirche vorgesehen hat. „In welcher Form wir die genau feiern können, vermag zurzeit noch niemand zu sagen. Aber es wäre ein Verlust, sie ausfallen zu lassen. Auch in diesem Jahr suchen wir wieder Musiker, die bereit sind, einen Abend zu übernehmen. Interessenten können sich gerne bei mir oder im Pfarrbüro melden“, lädt Pfarrer Braun ein. Vorausschauend ist die Ortswahl an Heiligabend, einige der Christmetten finden im Freien statt, ebenso auch die Krippenfeiern für Kinder am Nachmittag.

Ziehen Sie sich warm an!

„Wir wussten bei der Erstellung des Kirchenboten noch nicht, wie sich die Situation entwickelt. Es kann also noch zeitnahe Änderungen geben“, so Braun weiter. Auf jeden Fall gilt: „Während der Pandemie dürfen die Heizungen der Kirchen nicht eingeschaltet werden. Ziehen Sie sich also bitte warm an!“

