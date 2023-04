Warum es wichtig ist, auch junge Menschen behutsam zu begleiten.

„A, B, C, D, E, F, G, ... jetzt können wir das ABC.“ - Mit diesem Kinderlied habe ich schon vor der Einschulung das Alphabet gelernt und war somit gut gewappnet, um in der ersten Klasse schnell erste Texte lesen zu können. Ein tolles Gefühl! Weltweit verfügen laut UNESCO 87 Prozent der Weltbevölkerung ab 15 Jahren über grundlegende Lesefähigkeiten. Tendenz in den letzten Jahren steigend! Doch nicht nur zur Wortbildung, sondern auch zur Bezeichnung einer Generation von Menschen wird die Aneinanderreihung von Buchstaben verwendet. Unsere heutige Jugend wird als „Generation Z“ bezeichnet. Sie umfasst die Geburtsjahrgänge 1997 bis 2012. Jede Generation ist durch ihre eigenen Themen geprägt: Während meine Generation (ich gehöre der „Generation Y“ an) noch eine Zeit ohne Smartphone kannte, in der ein Termin oder eine Entscheidung verbindlich war, ist die „Gen Z“, wie sie auch genannt wird, ständig online und maximal unverbindlich. Entscheidungen gelten nur so lange, bis etwas Besseres kommt.

Kopfschütteln ist keine Lösung

Da fällt es mir schon schwer, Verständnis zu entwickeln, und manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich denke: Die Jugend tickt nicht mehr richtig! Wie muss es dann der Generation X oder den Babyboomern der 50er und 60er gehen, wenn es mir so geht?

Aber ist Kopfschütteln und nicht verstehen die Lösung? Ich lerne die „Generation Z“ lesen, so wie ich als Kind lesen lernen musste. Wie unsere Jugend wirklich tickt und warum sie so tickt, beschäftigt mich sehr. Es gibt drei große Fragen, die sich die Generation Z stellt: Wer bin ich, wo gehöre ich hin und was kann ich bewegen? Und genau diese Fragen müssen wir Christen für unsere Jugend beantworten. Meine Antwort darauf ist, junge Menschen so zu begleiten, dass sie merken, dass sie durch Jesus genug sind, dass sie Teil des Volkes Gottes sind und eingeladen, Teil der großen Geschichte Gottes zu sein. Dabei helfen nicht die, die sich nur über die Jugend ärgern, sondern liebevolle Vorbilder, die einfühlsam sind, zuhören und behutsam auf bessere Antworten hinweisen.

Der Autor

Matthias Schmitt ist Pfarrer in der katholischen Pfarrei Heilig Geist in Geinsheim.