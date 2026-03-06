Die Vorfreude aufs Mandelblütenfest steigt. Die Stars der Veranstaltung, die Bäume, brauchen viel Pflege. Das fordert die Ehrenamtlichen – und ist nicht das einzige Problem.

„Wir haben das Erbe unserer Großväter angenommen“, sagt Thomas Steigelmann nicht ohne Pathos. Der Gimmeldinger Winzer meint damit, dass die Mandelbäume bereits seit 80 Jahren in seinem Ort ehrenamtlich gehegt und gepflegt werden. Und damit Anlass geben für das Mandelblütenfest, das sich bekanntermaßen zu einem richtigen Besuchermagneten entwickelt hat. Wann in diesem Jahr gefeiert wird, ist noch nicht festgelegt. Am Sonntag treffen sich die Organisatoren wieder. Geht der Daumen dann nach oben, beginnt das Fest in der kommenden Woche. Besonders an den beiden folgenden Wochenenden werden sich dann die Besuchermassen in und um Gimmeldingen tummeln und die Blüten bewundern.

Doch das zu ermöglichen, stellt die Gimmeldinger zunehmend vor Herausforderungen. Dazu muss man verstehen, dass nicht nur das Mandelblütenfest eine enorme organisatorische Herausforderung ist. Die Pflege der Bäume sei ein Ganzjahresprojekt, betont Steigelmann. Es sprudelt nur so aus ihm heraus, als er aufzählt, was alles gemacht werden müsse: Entfernen der kaputten Bäume, das Pflanzen von neuen Bäumen inklusive anlegen der Gießränder, beschneiden, entfernen von Unkraut und Beikräutern, mehrmals jährlich mähen, organisch düngen. Man verfüge über 30 Maschinen vom Laubbläser bis hin zu Rasenmähern in unterschiedlichen Größen, erzählt der Winzer. Und dann müssen die Bäume gegossen werden – und das nicht zu knapp. Mindestens einmal pro Woche sei das notwendig, sagt Walter Hauck, der Vorsitzende des Fördervereins Mandelblüte. Man benötige Unmengen Wasser, ergänzt er. Gestellt werde dies vom Weinbauverein, aber es brauche auch Menschen, die es zu den Bäumen bringen – und diese eben auch pflegen. Die Größe der Aufgabe lässt sich erahnen, wenn man weiß, dass nach Schätzungen 2500 Mandelbäume in Gimmeldingen stehen.

Es braucht mehr Helfer

Die Last wird von ehrenamtlichen Helfern getragen, wobei Steigelmann lobt, dass Michael Fuhrer, der Leiter von Stadtbild und Grün, „nicht nur mit Rat, sondern auch mit Tat zur Seite steht“. Fuhrer gibt zurück, dass die gute Zusammenarbeit auch damit zusammenhänge, dass es mit Franz Sebald, der in Gimmeldingen als geringfügig Beschäftigter tätig war, einen Kümmerer vor Ort gegeben habe. Sebald musste gesundheitsbedingt aufhören, einen Nachfolger hat man bisher nicht gefunden.

Es fehlten aber auch darüber hinaus Helfer, ergänzt Ortsvorsteher Jens Wacker. Er habe das „in die Dorfgemeinschaft hineingerufen“, sagt er. 15 Leute hätten daraufhin ihre Bereitschaft erklärt, mithelfen zu wollen. Derzeit würden dazu noch Versicherungsfragen geklärt. Klar sei aber auch, dass die Baumpflege fachmännisch erfolgen müsse.

Es gibt noch ein weiteres Problem, das die Gimmeldinger umtreibt: Die Mandelbäume sind nicht besonders robust. „Wir müssen jedes Jahr 20 bis 50 neue Bäume pflanzen“, erzählt Hauck, denn einige ließen schon „nach zwei, drei Jahre die Köpfe hängen“. Sorgen macht insbesondere die rosablühende Gimmeldinger Süßmandel, die aufgrund ihrer langen Blütezeit eigentlich wie geschaffen für das Mandelblütenfest ist. Doch ist sie auch besonders anfällig für die Monilia-Krankheit.

Französische Sorten im Test

Vor 14 Tagen wurden wieder Mandelbäume in Gimmeldingen gepflanzt. Darunter seien neben der Süßmandel die Sorten Dürkheimer Krachmandel sowie Perle der Weinstraße und zwei französische Sorten gewesen, erzählen Hauck und Matthias Frey, der Vorsitzende des Verkehrs- und Verschönerungsvereins. Das sei auch ein Test, was sich wie entwickle. Bei den „Franzosen“ wissen man nicht, „wie sie blühen und wie sie schmecken“, weist Frey auf einen Überraschungseffekt hin.

Das Nachpflanzen macht nicht nur Arbeit: Es sei auch zunehmend schwierig, überhaupt an Bäume zu kommen, berichtet die Runde. Nur noch wenige Baumschulen zögen Mandelbäume, weil viele davon eingingen, heißt es. Außerdem sei die Konkurrenz mittlerweile größer, sagt Wacker mit Blick auf andere pfälzische Gemeinden, die auf die Anziehungskraft der rosa und weißen Blüten setzen. Der Preis der Bäume habe sich in den vergangenen drei Jahren verdoppelt, sagt Hauck. Zahlen will er nicht nennen. Nur so viel: Habe man zu viel, verkaufe man die für 60 Euro, ein „sehr ziviler Preis“.

Zwischen den Ehrenamtlichen und der Stadtverwaltung laufen derzeit Gespräche, wie man den Herausforderungen begegnen könne. Beigeordneter Bernhard Adams sagt, es werde die Idee geprüft, dass die Stadt Baumschulen vertraglich die Abnahme von Mandelbäumen garantiere, wenn diese sie dafür etwa 15 Jahre lang zögen. Ob sich das umsetzen lassen, sei aber unklar.

Dass sie die diversen Herausforderungen aber auch annehmen, das machen die Gimmeldinger deutlich. Schließlich sind sie stolz auf ihre Mandelbäume und das Fest, das wieder vor der Tür steht.