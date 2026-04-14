Kontinuität beim 25 Mitglieder zählenden Ortsverein Forst des Bauern- und Winzerverbands: Der Erste Vorsitzende Jürgen Düringer wurde bei der Mitgliederversammlung in seinem Amt bestätigt, ebenso Stephan Müller als Zweiter Vorsitzender sowie Elisabeth Lucas, Klaus Lucas und Timo Spindler als Kassenprüfer. Neu gewählt wurden Patrick Staub (Kassenführung), Brigitte Magin (Schriftführerin) und Jana Müller (Kassenprüferin). Für jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit als Kassenführer erhielt Dietmar Bonn den besonderen Dank des Vorsitzenden.

Jürgen Düringer rief dazu auf, die aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen wie Rückgang des Weinkonsums und Strafzölle „mit Mut, neuen Ideen und Geschlossenheit“ anzunehmen.

Auch die neue Weinbaureferentin Ria Eitel von der Geschäftsstelle Neustadt des Bauern- und Winzerverbands stellte in ihrem Gastreferat Lösungsansätze für die gegenwärtige Krise in der Weinbranche vor. Die von der EU und anderen Weinbauregionen propagierte „Krisendestillation“ lehnen die Forster Winzer jedoch als wenig hilfreich ab. Als Krisendestillation wird den Angaben zufolge eine von der EU finanzierte Maßnahme bezeichnet, mit der Weinüberproduktionen abgebaut werden soll, insbesondere bei sinkender Nachfrage. Überschüssiger Wein wird zu Industriealkohol destilliert und darf nicht als Lebensmittel verwendet werden. Winzer erhalten dafür eine finanzielle Unterstützung, die Härten abmildern soll.

Zu den gemeinsamen Aktivitäten der Forster Bauern und Winzer gehören neben Fortbildungsmaßnahmen zur weinbaulichen und kellerwirtschaftlichen Praxis unter anderem die Veranstaltung „Lagenkostbar“ im Gutshof Murjahn (in diesem Jahr am 1./2. Mai), die „Schlenderweinprobe“ am Kerwefreitag, weiterhin die Pflege des „Platzes am Lagenstein“ in der Lage Oberes Ungeheuer sowie im Juli 2026 die einmalige „Wine Summer Night“ zu Ehren der Weinprinzessin Jana aus Forst.