Woher kommt die Elwedritsche? Keine letzte Sicherheit, aber zumindest eine Anmutung geben Bronzeskulpturen, die am Samstag enthüllt wurden. Natürlich stammt die Kunst von den Elwedritsche-Experten Barbara und Gernot Rumpf.

Wasser in die Stadt gibt es an diesem Samstagmorgen genug. Von oben regnet es beständig. Unten, im ersten Bauabschnitt von „Wasser in die Stadt“ am Neustadter Klemmhof,