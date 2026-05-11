Die C-Junioren-Landesligist TSG Deidesheim ist die derzeit erfolgreichste Juniorenmannschaft in der Region. Der Trainer spricht mit Thomas Dill-Korter über die Gründe.

Am vergangenen Samstag gewann sie aufgrund einer starken Leistung bei Tabellenführer Ludwigshafener SC II vor 100 Zuschauern 5:4. Der Durchmarsch von der Kreis- in die Verbandsliga ist nach dem neunten Sieg in Folge möglich. TSG-Trainer Dominik Lisson präsentierte sich im RHEINPFALZ-Gespräch zurecht sehr stolz.

Herr Lisson, das Spiel beim LSC bot genau das, was sich ein Fußballfan wünscht, keinen Sicherheitsfußball: den Drang, ständig selbst Tore erzielen zu wollen. Ist das Ihre Vorgabe an die Mannschaft?

Definitiv. Wir möchten attraktiven Offensivfußball spielen. Das zeigt auch die aktuelle Torstatistik. In den bisher 19 Punktspielen haben wir 86 Tore geschossen.

Haben Sie nach der 2:0-Halbzeitführung damit gerechnet, dass es noch einmal eng wird?

Tatsächlich ja. Der LSC hat eine qualitativ gute Mannschaft, und uns war bewusst, dass sie jederzeit den Spielstand wieder aufholen können.

Beachtlich war, dass sich Ihre Mannschaft von keinem Gegentor und auch nicht von verbalen Attacken beeindruckt zeigte, auch nicht von dem 4:4-Ausgleich vier Minuten vor Schluss. Auch körperlich und konditionell präsentierten sich alle Spieler stark. Wie kommt das?

Die Physis ist bei uns eine große Komponente in dieser Saison, die zu unserem Erfolg beiträgt. Wir versuchen in Deidesheim außerdem, unsere Spieler nicht nur sportlich, sondern auch einstellungstechnisch bestmöglich weiterzuentwickeln.

Die TSG belegt in der Tabelle der C-Junioren-Landesliga Südwest, Staffel A, mit noch fünf Punkten Rückstand zum LSC II den fünften Tabellenplatz, hat aber die wenigsten Spiele aller Aufstiegskandidaten absolviert. Glauben Sie, dass Ihre Mannschaft der erste Deidesheimer Verbandsligist der Geschichte werden kann?

Wir haben noch drei Begegnungen zu absolvieren. Hier denken wir von Spiel zu Spiel. Wenn wir das schaffen möchten, müssen wir hierzu alle Spiele gewinnen. Dass die Jungs das in petto haben, haben sie in den vergangenen Spielen gezeigt.