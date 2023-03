Etwas weniger Arbeitslose, aber höhere Zahlen in den Jobcentern, weil sie sich um Schutzsuchende aus der Ukraine kümmern: Das sind die wichtigsten Nachrichten der Arbeitsagentur Landau. Und sie macht ein neues Angebot.

Der Rückgang in den vergangenen Wochen sei noch relativ gering gewesen, was vor allem dem Winterwetter geschuldet sei, so Christine Groß-Herick, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau. Dennoch habe es viel Bewegung am Arbeitsmarkt gegeben.

Über die Hälfte der arbeitslosen Menschen würden dabei nicht von der Agentur, sondern vom Jobcenter betreut. Das ist dann der Fall, wenn die Betreuten und ihre Familien auf das Bürgergeld angewiesen sind. Im Jobcenter Deutsche Weinstraße, zuständig für Neustadt und den Kreis Bad Dürkheim, waren es im Februar 2655 Fälle bei 4717 Menschen ohne Job insgesamt, deutlich mehr als im Februar 2022.

Integrationskurse laufen

Die Erhöhung ist laut Arbeitsagentur vor allem der Fluchtbewegung infolge des Ukraine-Kriegs geschuldet. Ein Jahr nach Kriegsbeginn waren Mitte Februar rund 2000 erwerbsfähige ukrainische Geflüchtete bei den Jobcentern im Bereich der Landauer Arbeitsagentur gemeldet. Von ihnen waren 769 als Arbeitslose registriert, 67 weniger als im Januar. Auch wegen der laufenden Integrationskurse ist Groß-Herick zuversichtlich, dass immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer in den regionalen Arbeitsmarkt einmünden, vor allem im Gastgewerbe, in der Zeitarbeit, im Handel und im Baugewerbe.

Wider den Fachkräftemangel

Weiterhin hoch ist die Anzahl an von den Arbeitgebern gemeldeten Jobmöglichkeiten. „Qualifizierung und Weiterbildung sind die zentralen Werkzeuge, um dem Fachkräftemangel zu begegnen“, so die Agenturchefin. Daher veranstalteten die Agentur für Arbeit Landau und Jobcenter vom 27. bis 31. März eine „Qualifizierungswoche“.

Die Quoten: In Neustadt lag die Arbeitslosenquote im Februar bei 6,1 Prozent, was 1757 arbeitslosen Männern und Frauen entspricht. Dem standen 94 offene Stellen gegenüber. Im Kreis Bad Dürkheim betrugen die Zahlen 4,1 Prozent beziehungsweise 2960 bei 290 zu besetzenden Arbeitsplätzen.

Info

Zur Weiterbildungswoche im März ist alles im Internet unter

arbeitsagentur.de/vor-ort/landau/wochederqualifizierung zu finden