Zum Viertelfinal-Rückspiel der Zweiten Liga tritt der SC Neustadt im Stadionbad gegen Plauen mit einem Drei-Tore-Rückstand an. Doch kann er optimistisch sein.

Da muss der SC Neustadt eine ganz harte Nuss knacken. Die Hypothek der 11:14-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel beim SVV Plauen wiegt schwer. In den Play-offs der Zweiten Wasserball-Bundesliga geht es um den weiteren Saisonverlauf. Holt der SCN am Samstag um 18 Uhr im Stadionbad den Rückstand nicht auf, muss das Team in die Abstiegsrunde.

Dabei hatte Aufsteiger SCN eine fast perfekte Vorrunde mit Hin- und Rückspielen gegen die etablierten ehemaligen Erstligisten absolviert. Neustadt hatte die Runde auf Rang drei beendet, hatte zweimal knapp gegen Plauen gewonnen und das Team aus dem Vogtland damit auf Tabellenrang sechs verwiesen. Doch durch den Modus sind die bisherigen Erfolge auf null gestellt worden. Jetzt beginnt sogar das Rückspiel nicht bei null, sonders sogar gleich mit drei Toren Rückstand.

Beste Chancen vergeben

Zwei Ursachen hatte die Niederlage in Plauen: Ex-Nationalspieler Timo van der Bosch konnte aus dienstlichen Gründen die Fahrt in den Osten nicht mitmachen. Er fehlte nicht nur im Angriff. Das gesamte Team vergab in Plauen beste Torchancen.

Der beste Schütze in Plauen war Nachwuchsmann Matteo Ananias. Der 18-jährige Oberstufenschüler des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums erzielte fünf Treffer. „Es war zu erwarten, dass es schwierig wird zu gewinnen. Es gab aber auch viele Rangeleien. Die Schiedsrichter haben nicht immer alles richtig erkannt. Aber es stimmt, wir haben viele Chancen liegen gelassen“, sagt er rückblickend. Ananias sieht auch das Problem, dass einige SCN-Spieler unter der Woche aus beruflichen Gründen nicht regelmäßig am Training teilnehmen. „Es sind eben die auswärtigen Spieler, die daher fehlen. Es ist jetzt wichtig, dass wir diese Woche gut trainieren, dann ist es auch möglich, den Rückstand aufzuholen“, betont er. Letztlich sei die Leistung in Plauen gar nicht so schlecht und die Abwehr recht stabil gewesen. Die drei Tore-Niederlage überschatte die Leistung, so Ananias. Er hofft: „Wir müssen am Samstag so spielen, wie wir in der Vorrunde aufgetreten sind.“

Mit van der Bosch

SCN-Cotrainer Peter Jacqué hat die Partie im Livestream verfolgt. Weil er mit der Zweiten Mannschaft am Sonntag im Einsatz war, machte er die Fahrt in den Osten nicht mit. „Es gibt eine schwierige Partie. Unsere Spieler müssen an ihre Grenzen und darüber hinaus gehen. Vielleicht richten sie sich daran auf, dass Timo van der Bosch wieder dabei ist“, sagt er.

Mit der Zweiten Mannschaft gab es in der Dritten Wasserball-Liga eine 19:21 (3:4, 4:5, 5:3, 7:9)-Niederlage im Stadionbad gegen den Post-SV Nürnberg. Vier Spieler aus der Ersten Mannschaft, die tags zuvor noch gegen Plauen verloren hatten, waren dabei. Jacqué: „Es war erstaunlich, Luis Ananias war nicht zu halten und erzielte zehn Treffer.“ Der ältere Bruder von Matteo arbeitete seinen Frust aus der Niederlage wenige Stunden später also aktiv ab. Jacqué: Wenn man 19 Treffer erziele, müsse man so ein Spiel eigentlich gewinnen. „Aber es hat einige einseitige Entscheidungen gegen uns durch die Schiedsrichter gegeben. Wir waren mit Nürnberg auf Augenhöhe.“

Fehler anschauen

SCN-Cheftrainer Milos Sekulic hat die Partie gegen Plauen genau analysiert. „Aber die Analyse ergab nichts Besonderes, im Grunde war es uns schon nach dem Spiel direkt klar, woran es lag. Wir schauen uns unsere Fehler noch einmal genau an und gucken, dass wir sie ausmerzen“, sagt er. Sekulic, der äußerlich wie innerlich bei jeder Partie gelassen bleibt, spricht auch über seine Gefühlslage: „Mir ist klar, was wir können, was Plauen spielen kann. Wir müssen cool bleiben. Ein Weiterkommen wäre ein großer Erfolg.“ Ein bisschen hadert er noch mit einer Situation aus dem Spiel gegen Plauen, in der die Schiedsrichter nicht richtig reagiert hätten. Deshalb betont er: „Es ist machbar, dass wir in der Endabrechnung gewinnen.“

Cotrainer Jacqué hat auch die anderen Ergebnisse der Viertelfinale-Spiele im Blick. Beispielsweise einen 22:17-Erfolg des Fünftplatzierten Esslingen gegen den Tabellendritten Uerdingen. „Man sieht, dass in dieser Spielklasse bis auf die beiden Tabellenletzten Würzburg und Laatzen jedes Team jeden schlagen kann. Das gilt auch für die Play-offs.“ Für den SCN wird am Samstag ebenfalls entscheidend sein, wie die Stimmung im Stadionbad ist. Kommen genügend Fans, um dem Team den notwendigen Rückhalt zu geben?