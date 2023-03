Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kein Training im Verein. Keine Wettkämpfe. Auch Kindern fällt es in der Pandemie schwer, fit zu bleiben. Grün-Weiß-Tennistrainer Jan Baumheier kennt jedoch eine knifflige Übung, mit der Jungen und Mädchen Konzentration und Koordination trainieren.

In der Mitgliederstatistik des Sportbundes Pfalz gibt es gerade bei den Kleinen bis sechs Jahre einen großen Einbruch, was die Mitgliederzahlen in den Sportvereinen betrifft. Seit