2025 stiegen die B-Junioren des 1. FC 23 Hambach in die Landesliga auf. Trainer und Jugendleiter Marc Rottmayer spricht mit Thomas Dill-Korter über die aktuelle Situation.

Herr Rottmayer, die B-Junioren haben nach mehreren teilweise deutlichen Niederlagen jetzt gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf gewonnen. Zeigt das, dass die Mannschaft unbedingt den Klassenverbleib schaffen möchte?

Es zeigt in erster Linie, dass die Mannschaft Charakter hat und viele Rückschläge, die wir seit der Winterpause haben einstecken müssen, wegsteckt hat und sich nicht unterkriegen lässt. Als Aufsteiger die Klasse zu halten, war von Anfang an das Ziel und ist es immer noch. Dafür sind wir am Wochenende einen wichtigen Schritt gegangen und sowas motiviert auch für den Endspurt.

Waren denn die beiden Siege verdient?

Ja. Sie waren verdient, weil das Team darauf fokussiert war und gerade im letzten Spiel gegen Rheinzabern gezeigt hat, zu was es in der Lage ist. Auch ein paar taktische Umstellungen und Langzeitverletzte, die zurückgekehrt sind, haben dazu beigetragen, dass die Spiele zu unseren Gunsten verliefen.

Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt jetzt vier Punkte, aber in den verbleibenden drei Punktspielen trifft das Team auf die Mannschaften, die in der Landesliga-Tabelle die ersten drei Plätze belegen. Was sind Ihre Erwartungen?

Im Saisonfinale ist alles möglich. Klar erwarten uns schwere Aufgaben. Aber die gleichen erwarten auch unseren direkten Verfolger, sodass es nicht unwahrscheinlich ist, den Abstand auf die Verfolger konstant zu halten. Vielleicht ist auch die Festspielregel ein kleiner Faktor, der uns noch in die Karten spielen kann, wenn wir jetzt gegen jeweils zweite Mannschaften spielen. Eventuell steigt auch eine Mannschaft weniger ab, wenn der VfR Frankenthal aus der Verbandsliga Südwest runterkommt, weil dann dessen Zweite die Landesliga verlassen muss.

Die Hambacher C-Junioren belegen in der Kreisliga Rhein-Mittelhaardt den vorletzten Tabellenplatz. Kommen von diesen im Sommer genug gute Spieler hoch, um auch in der kommenden Saison eine wirklich schlagkräftige Mannschaft bei den B-Junioren zusammenstellen zu können?

Es ist zu kurzsichtig gedacht, nur zu fragen, ob genug Jugendliche des 2011er Jahrgangs im Sommer hochkommen und die aktuelle Tabellensituation in einer Neunerstaffel als Gradmesser für die kommende Saison zu sehen. Zunächst haben wir bereits jetzt einen 2010er Jahrgang, der sich im ersten Jahr B-Junioren stark weiterentwickelt hat und den wir punktuell bereits im Winter verstärken konnten. Fünf Spieler des Jahrgangs 2010 sind Leistungsträger in der aktuellen Landesligamannschaft. Dazu kommen Neuzugänge im Sommer, die ebenfalls eine weitere Verstärkung für unsere B-Junioren sein werden. Aber auch unsere eigenen 2011er sind ein Faktor, den wir natürlich einkalkulieren, weil wir die Entwicklung der Spieler nicht an Tabellenplätzen in einer Saison messen, sondern an der Entwicklung, die wir in der ständigen Arbeit mit den Spielern wahrnehmen. Der Fokus liegt jetzt auf dem Saisonendspurt. Ab Ende Mai beginnt dann die Planung für die neue Saison und die angestrebten Spielklassen.

Die A-Junioren des FC 23 Hambach haben als Tabellenzweiter in der Kreisliga noch gute Chancen, den Aufstieg in die Landesliga zu erreichen. Wie schätzen Sie hier die Erfolgsaussichten ein?

Leider wurde der sportliche Wettbewerb in den vergangenen Wochen durch Entscheidungen am „grünen Tisch“ beeinflusst. Der Tabellenerste JSG Kalmit hat derzeit fünf Punkte Vorsprung auf uns. Es gibt zwar noch ein direktes Aufeinandertreffen, aber es müsste schon sehr viel passieren, damit es möglich wäre, noch weiter an sie heranzurücken. Schade ist, dass die Entscheidung nicht sportlich gefallen ist. Trotzdem werden wir auch hier bis zum Schluss das Maximum geben, weil wir alles versuchen werden, um das bestmögliche Saisonergebnis zu erzielen. Parallel bereiten wir uns natürlich auf das anstehende Halbfinalspiel im Kreispokal bei der SG Limburgerhof vor.