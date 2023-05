Schmeckt der Wein anders, wenn er bei rotem Licht getrunken wird? Oder bei blauem? Die Teilnehmer einer sensorischen Lichtweinprobe bei der Niederkirchener Vinotour hatten ganz unterschiedliche geschmackliche Wahrnehmungen.

Auf dem sonnigen Hof des Weinguts Bach-Frobin herrscht am Sonntag geschäftiges Treiben. Langsam füllt sich der Hof mit Besuchern, sie unterhalten sich, scherzen, lachen, genießen hier und da ein Glas Pfälzer Wein zu Flammkuchen oder Pfälzer Tapas. „Wir sind schon seit Beginn der Niederkirchener Vinotour dabei“, erzählt Marc Frobin, Inhaber und Betriebsleiter des Niederkirchener Betriebs, der sich für die Besucher etwas Besonderes ausgedacht hat: Mit einer sensorischen Lichtweinprobe möchte er zeigen, wie die Lichtverhältnisse den persönlichen Geschmackssinn beeinflussen.

„Wichtig ist, dass man sich auf das Experiment einlässt und sich von vorher erworbenem Wissen löst“, erklärt Martina Weber, Assistant-Sommeliere, die die Gäste an diesem Wochenende durch die ungewöhnliche Weinprobe führt. Normalerweise arbeitet sie im Klosterstübchen, das Marc Frobins Eltern in Niederkirchen führen. Die kleine Frau mit einer peppigen rosarot gefärbten Kurzhaarfrisur erwartet die Teilnehmer am Eingang des Weinkellers. Sie schließt die Kellertür, reicht jedem der sechs Teilnehmer ein schwarzes, undurchsichtiges Weinglas und führt die Teilnehmer in den kleinen, klammen Kellerraum. Zwischen den zwei Meter hohen Fässern, die Tausende Liter Wein fassen, stehen zwei runde Tische, die gerade so dazwischen passen. Auf einem der Tische stehen zehn grüne Weinflaschen, die bis zum Flaschenhals mit Alufolie eingewickelt sind, damit „die Teilnehmer auch an der Flaschenform nicht erkennen können, welcher Wein sich dahinter verbirgt und auch die Farbe des Weines nicht die geschmackliche Wahrnehmung beeinflusst“, erklärt Weber.

Besser, schlechter oder gleich?

In zwei Durchgängen verkosten die Teilnehmer jeweils fünf Flaschen Rot- und Weißwein, während eine LED-Anlage mit vier Scheinwerfern den kühlen Kellerraum bei jeder Runde in ein anderes Licht taucht. Die geschmackliche Wahrnehmung ist gemischt. Teilnehmerin Anette Schmidt schmeckt besonders intensive Unterschiede beim Rotwein. Während das Glas, das sie in Runde zwei bei rotem Licht probiert, „deutlich mehr Frucht und Aromen“ aufweise, sei der Rotwein der darauffolgenden Runde (blaue Beleuchtung) trockener und enthalte deutlich mehr Gerbstoffe. Auch die anderen Probanden erkennen geschmackliche Unterschiede bei den verschiedenen Durchgängen. Frank Schmidt hingegen, der mit seiner Frau schon seit fünfundzwanzig Jahren Urlaub in Niederkirchen macht, ist sich der geschmacklichen Unterschiede weniger sicher. Er ist sogar überzeugt, bei zwei Weißweinen, den gleichen Wein zu trinken.

Tatsächlich liegt er damit richtig. Fachfrau Martina Weber lüftet das Geheimnis. Sowohl in den Weiß- als auch in den Rotweinflaschen befindet sich der gleiche Wein. Nicht nur die Sorte, sondern auch der Jahrgang ist gleich. Ungläubiges Gelächter erfüllt den Raum. „Ich habe es ja bei zwei Weinen gleich gesagt“, freut sich Frank Schmidt. Dass die meisten Teilnehmer Unterschiede schmecken, ist für Martina Weber der Beweis, dass „sich die Lichtverhältnisse auf das Geschmacksempfinden auswirken“. Eine These, die von der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz gestützt wird, die in einer Studie herausgefunden hat, dass ein und derselbe Wein bei verschiedenen Lichtverhältnissen unterschiedlich gut ankommt. Die Versuchspersonen waren sogar bereit, für den „besseren“ Wein mehr zu bezahlen. Scherzhaft schlussfolgert Weber: „Wenn der Wein zu Hause das nächste Mal nicht schmeckt, gehe ich einfach in einen anderen Raum und ändere das Licht.“

Viel Betrieb das ganze Wochenende über

Neben Frobin luden die Weingüter Stefan Rheinhardt, der Bergkeller und Die Weinmacher zu Wein, Speis und Spaß ein. Das Weingut Rheinhardt sorgte mit einer riesigen Hüpfburg für leuchtende Kinderaugen, während das Weingut Bergkeller mit Housemusik in entspannter Atmosphäre aufwartete und die Weinmacher ein Muttertagsfrühstück auftischten. Patricia Andres, Geschäftsführerin des Weinguts Bergkeller, zeigte sich zufrieden mit dem Wochenende. Die ganze Zeit über sei viel Betrieb gewesen.