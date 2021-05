Im Marienhaus-Klinikum Hetzelstift hat die Pflege einen hohen Stellenwert. Sie ist mit 350 Mitarbeitern die personell am stärksten besetzte Abteilung im Haus. Was sich in der Neustadter Einrichtung ändert, um die Versorgung der Patienten zu optimieren.

Versicherte sollen in absehbarer Zeit eine elektronische Patientenakte erhalten. In diese sollen medizinische Befunde und Arztbriefe hochgeladen werden, damit andere Ärzten sie bei der weiteren Behandlung des jeweiligen Patienten schneller griffbereit haben. So viel zu den bundesweiten Entwicklungen. Das Marienhaus-Klinikum Hetzelstift in Neustadt ist hier schon einen Schritt weiter. Dort werden bei der medizinischen Versorgung bereits seit zwei Jahren auf digitale Möglichkeiten gesetzt.

Im Herbst 2017 als Pilotprojekt gestartet, ist die digitale Patientenakte mittlerweile in allen Allgemeinstation des Hetzelstifts eingeführt. Ärzte und Pflegepersonal können direkt am Krankenbett sämtliche Diagnosen und Laborwerte einsehen und weitere Maßnahmen, beispielsweise neu zu verabreichende Medikamente, in der Akte vermerken. Der Vorteil: Zeitersparnis und lückenlose Dokumentation. Hinzu kommen die umweltschonenden Nebeneffekte, wie Pflegedirektorin Marion Christian ergänzt. So werden auch Druckkosten und damit auch jede Menge Papier gespart.

Änderungen im Betreuungsschlüssel

Christian war bereits in einigen Einrichtungen tätig, bevor sie im Frühjahr an die Weinstraße wechselte. Dass die Digitalisierung im Hetzelstift schon so weit vorangetrieben wurde, sei bemerkenswert. Um die Versorgung der Patienten im Haus zu optimieren, seien aber immer Veränderungen notwendig. So gibt es in der Neustadter Einrichtung neuerdings eine Rufbereitschaft für Pflegekräfte.

„Somit können wir gewährleisten, dass zu den Randzeiten, sprich in der Nacht und am Wochenende, immer Verstärkung zurate gezogen und herbeigerufen werden kann“, sagt Christian. Dadurch sind die diensthabenden Mitarbeiter auf der sicheren Seite. Sie erreichen fortan eine erfahrene Pflegekraft, wenn sie Hilfe brauchen, und müssen daher nicht mehr zwingend auf anderen Stationen Kollegen ansprechen.

Untergrenze ab kommenden Jahr

Auch was den Betreuungsschlüssel auf der Intensivstation angeht, wird sich etwas ändern, und zwar ab dem kommenden Jahr. Wie Christian erklärt, muss ein Pfleger dort künftig tagsüber zwei Patienten, in der Nacht drei versorgen können. Rein rechnerisch natürlich. Bislang ist der Schlüssel 3,5 beziehungsweise 2,5 zu eins. Torsten Hesse von der Mitarbeitervertretung im Haus begrüßt die gesetzlich vorgegebene Grenze. Schließlich habe es bislang nur Empfehlungen zum Betreuungsschlüssel gegeben. „Somit kann verhindert werden, dass Betten nicht weiter belegt werden, wenn die personellen Ressourcen nicht ausreichen.“

Die gesetzliche Veränderung soll zwar bewirken, dass die Patienten intensiver und damit besser betreut werden. Wie Pflegedirektorin Marion Christian erklärt, bedarf es mehr: „Die Qualität der Versorgung wird nicht allein durch Quantität verbessert. Wieso werden neue Personalvorgaben ausgegeben, wenn wir grundsätzlich einen Mangel an Pflegekräften haben?“

Neuer Posten in der Pflegedirektion

In der Patientenversorgung spielten zudem andere Faktoren eine Rolle, etwa die medizinischen Kenntnisse der Pfleger. Auch in diesem Bereich wurde im Hetzelstift eine interne Lösung gefunden. Christian zufolge wird der Weiterbildung der Pflegekräfte im Haus größere Aufmerksamkeit geschenkt. Sie sollen Spezialwissen erlangen, etwa im Bereich Intensiv- und Notfallpflege. „Wir finanzieren diese Weiterbildungen und stellen die Pfleger für die Zeit der Schulung auch frei.“

Die Pflege hat im Hetzelstift ohnehin einen großen Stellenwert. Mit 350 Mitarbeitern ist sie der personell am stärksten besetzte Bereich im Haus. Um ihre Bedeutung noch zu verdeutlichen, ist nun auch im Leitungsbereich reagiert worden. Marion Christian hat mit Ulrich Schorer neuerdings einen Stellvertreter an ihrer Seite. Ein Posten, der im Haus neu geschaffen wurde. Und mit einer Person besetzt wurde, die das Haus in- und auswendig kennt.

„Alter Hase“ besetzt neu geschaffenen Posten

Schorer gehört schon zu den „alten Hasen“ im Hetzelstift, so lange, wie der 53-Jährige schon im Haus beschäftigt ist: Seit September 1987 ist er im Hetzelstift tätig. Nach seiner Ausbildung zum Krankenpfleger hat Schorer verschiedene Abteilungen, etwa die Intensivstation und die Anästhesie, durchlaufen, die er teilweise auch geleitet hat beziehungsweise heute noch führt.

Auch was auch die Ebene der Mitarbeiter betrifft, werden im Hetzelstift neue Wege beschritten. So wurde jüngst zusammen mit dem eigenen Bildungszentrum eine Imagekampagne gestartet. In deren Fokus stehen Nachwuchskräfte, die sich haben ablichten lassen, um ihre Motivation für den Job zu erklären. Zu sehen sind sie unter anderem in Stellenanzeigen. Damit sollen sich andere junge Menschen für Berufe im Bereich der Pflege angesprochen fühlen.