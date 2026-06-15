Die Bauarbeiten am Iggelbacher Dorfgemeinschaftshaus schreiten voran. Damit rückt die Fertigstellung eines Projekts näher, das eine lange Vorgeschichte hat.

„Wenn mich nicht der Schlag trifft, dann werden wir es schaffen“: Mit diesen Worten hatte Architekt Reinhard Moster vom Büro Friess und Moster aus Neustadt im Mai vergangenen Jahres im Elmsteiner Gemeinderat auf die Frage geantwortet, ob die Sanierungsarbeiten im Iggelbacher Dorfgemeinschaftshaus bis Ende 2026 abgeschlossen werden können. Inzwischen sind die Bauarbeiten voll am Laufen, und Ortsbürgermeister Rene Verdaasdonk (SPD) geht weiter davon aus, dass der Termin gehalten werden kann. Das ist wichtig, weil die Förderzusage des Bundes nur Arbeiten bis zu diesem Zeitpunkt deckt.

Elmstein hatte bereits im Jahr 2020 die Zusage bekommen, dass das denkmalgeschützte Iggelbacher Dorfgemeinschaftshauses, das 1905 als Schulhaus erbaut wurde und bis 2019 als Veranstaltungsort diente, einen Zuschuss vom Bund in Höhe von 90 Prozent der Kosten erhält. Diese waren auf 2,5 Millionen Euro geschätzt worden. Ursprünglich sollte das ganze Gebäude wieder genutzt werden können, doch das Projekt musste aufgrund der gestiegenen Baukosten abgespeckt werden.

Unterstützung von Bauhof

Nun wird nur das untere Stockwerk auf Vordermann gebracht. Die Fenster würden jedoch im gesamten Gebäude ausgetauscht, und auch die Fassade wird erneuert, erklärt Verdaasdonk. Vorbereitende Arbeiten, wie der Ausbau der alten Heizkörper und die Entfernung der alten Toilettenanlagen, seien vom Bauhof übernommen worden. Inzwischen sei nun seit Anfang Mai eine Baufirma an der Arbeit. „Sie sind am Hämmern und Klopfen“, sagt Verdaasdonk. Im Erdgeschoss ist eine Zwischenwand entfernt worden, wodurch ein größerer Raum entstanden ist. Das Dorfgemeinschaftshaus soll nach Abschluss der Sanierung wieder als zentraler Treffpunkt des Dorflebens dienen. Geplant ist, dort unter anderem Kultur- und Sportveranstaltungen, Seniorennachmittage, Vereinsaktivitäten sowie gemeinsame Feste zu organisieren.