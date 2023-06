Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Immer mehr Kinder bewegen sich zu wenig und leiden an Übergewicht. Dem lässt sich spielerisch entgegenwirken. Lehrkräfte und Hortmitarbeiter haben an der Dr.-Albert-Finck-Schule in Hambach erfahren, wie das funktionieren kann.

Aus der Turnhalle an der Dr.-Albert-Finck-Grundschule in Hambach ertönt Musik. Es sind jedoch keine Kinder, die dazu tanzen oder spielen. Knapp 20 Lehrkräfte und Hortmitarbeiter stehen im Kreis