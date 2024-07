Der Neustadter Bernd Appel hat einen ungewöhnlichen Werdegang. Er ist seit 24 Jahren in der Autobranche und will als Berater Werkstätten nun helfen, mit Unfällen gut umzugehen. Für sein Konzept ist er sogar ausgezeichnet worden.

Eigentlich war Bernd Appels beruflicher Werdegang schon im Kinderzimmer geregelt. Er hatte einen Spieleteppich mit einer Autorennstrecke als Muster. Spielzeugautos hatte der 40-jährige Neustadter („Ich bin in der Stadt sehr verwurzelt“) natürlich auch. Aber, und nun kommt der entscheidende Fingerzeig: „Ich bin mit den Autos keine Rennen gefahren, sondern habe Autohändler gespielt.“

Nach Abschluss der Realschule kam dann – wenig überraschend – eine Ausbildung in einem Neustadter Autohaus. Doch dann habe er sich irgendwann gedacht, „wenn ich so weitermache, bleibe ich für immer Verkäufer“. Das wollte Bernd Appel nicht. Er erlangte die Fachhochschulreife und absolvierte zwei Studiengänge. Seit Anfang 2022 betreibt er sein eigenes Beratungsunternehmen – in der Automobilbranche, was wenig überraschend ist. Beruflich ist er dabei auf mehreren Standbeinen aufgestellt und arbeitet unter anderem mit einem großen Sachverständigenbüro und einem Autohaus – und er berät Autohäuser rund ums Thema Unfallabwicklung und übernimmt in Betrieben Analysen rund um die Optimierung von Prozessen und Abläufen.

Fachkräftemangel als Herausforderung

So vielfältig die beruflichen Zweige, so bunt auch der Arbeitsalltag bei Bernd Appel. An zwei Tagen in der Woche ist er beim Autohaus in Weinheim, zweimal in der Woche im Gutachterbüro in Saarbrücken. „Es geht viel um Zahlen, Daten, Fakten“, verdeutlicht Appel. Dass er sich als Berater in der Autobranche habe etablieren könne, hänge auch mit dem starken Wandel dort zusammen. Ein zentrales Stichwort dabei: der zunehmende Fachkräftemangel. Die Folge: eine Zentralisierung am Markt. „Weil große Häuser Prozesse so steuern können, dass man eher mal auf einen Mitarbeiter verzichten kann. In einem klassischen Autohaus dagegen haben alle Mitarbeiter Schlüsselfunktionen“, so Appel. In der Beratung befasse er sich daher mit Abläufen und Strukturen.

Ein sehr großes Thema für den Neustadter: Unfälle. Ein Autofahrer habe etwa alle sechs bis acht Jahre einen Unfall. „Betroffene haben also keine Routine, stehen unter Schock, sind gestresst.“ Und sie kommen dann mit ihrem Erlebnis ins Autohaus, um den Schaden in der Werkstatt beheben zu lassen. „Daher brauchen Autohäuser Routine, um mit solchen Themen umzugehen“, sagt Appel. Oft seien die Mitarbeiter nicht begeistert, wenn ein Unfall dazu komme und die Tagesplanung durcheinander bringe. Doch das dürfe nicht sein, warnt Appel. Das Auto sei für viele ein sehr emotionales Thema, daher müsse man auf die Menschen eingehen. Außerdem könnten die Autohäuser mit den Reparaturen gutes Geld verdienen. „Das darf man sich nicht durch die Lappen gehen lassen. Vielmehr muss versucht werden, die Kunden dauerhaft ans Haus zu binden.“

Preis vom ehemaligen Bundespräsidenten

Über seine Beratung übernimmt Appel daher den „unproduktiven Teil“ einer Unfallschadensbehebung, so dass die Werkstatt „nur“ noch die Reparatur machen müsse. „Wir regeln alles mit Versicherungen und dass die Leute ihr Auto wieder bekommen“, verdeutlicht Appel. Dass der Bedarf an entsprechender Unterstützung groß sei, verdeutlicht er mit einer Zahl. Er habe 24.000 Unfälle über die von ihm entwickelten Prozesse abgewickelt. Wenn man pro Fall einen Schaden von 750 Euro annehme, „kann man schon sehen, um welche Dimensionen es da geht“.

Mit seinem Beratungsangebot hat das noch junge Unternehmen auch die Aufmerksamkeit des Unternehmens, das die Auszeichnung „Top Consultant“ vergibt, auf sich gezogen. Appel reichte Unterlagen ein, um den Prüfern einen Einblick in seinen Geschäftsalltag zu geben, und zudem gab es eine Kundenumfrage. Er sei gespannt und dann verblüfft gewesen: Denn Bernd Appel wurde zum „Top Consultant“ gekürt und bekam von Alt-Bundespräsident Christian Wulff beim großen Kongress in Weimar den Preis. „Das war schon wirklich schön“, so Appel. In Weimar war er mit seiner Frau Melanie: „Ohne sie und die Unterstützung meiner Familie geht gar nichts.“ Beide sind Hundebesitzer und haben schon Spendenaktionen fürs Tierheim gestartet. Weitere Spendenprojekte würden noch geplant: „Wir wollen auf jeden Fall der Stadt auch was zurückgeben.“