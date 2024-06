Die Berufsbildende Schule (BBS) in Neustadt wurde von der Verbraucherzentrale Bundesverband als Verbraucherschule ausgezeichnet. Sie ist eine von 103 Schulen aus 15 Bundesländern, die diesen Preis in Berlin entgegennehmen konnten. Was sich hinter der Auszeichnung verbirgt.

Dass eine Schule übergeordnete Kompetenzziele vermitteln soll, damit die Schüler Alltagstauglichkeit erreichen, ist nicht neu und im allgemeinen Verständnis auch eine Selbstverständlichkeit. Dennoch ist das Vermitteln von Zusammenhängen in einer immer komplexer werdenden Welt nicht ganz einfach. Wie funktioniert nachhaltiger Konsum und was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff Nachhaltigkeit? Wie erkennt man Fake News, also gefälschte Nachrichten? Kann man gefahrlos auf den Link in der E-Mail klicken oder öffnet man Computer-Viren Tür und Tor? Die BBS in Neustadt hat es sich zur Aufgabe gemacht, fächerübergreifend mit realitätsnahen Programmen und Maßnahmen die Alltagsbildung der Schüler zu stärken.

Alexander Scheib ist stellvertretender Schulleiter an der BBS. Er erklärt, dass es keine extra schulischen Einheiten für Verbraucherbildung gebe, sondern im normalen Unterricht kompetenzorientiert gearbeitet werde. Das bedeutet, dass für alltägliche Probleme zunächst Verständnis geweckt werde und diese anschließend erörtert und – wenn möglich – gelöst würden, sagt er. Der typische Schülersatz „Wofür brauche ich das überhaupt?“, wenn es beispielsweise um mathematische Formeln gehe, könne nun sinnvoll von ihnen selbst beantwortet werden.

Wenn die Arbeit kommt, wird es schwieriger

Problemstellungen würden eingeordnet in das Erleben der jungen Menschen. Dabei gehe es zum Beispiel um die Fallstricke Online-Shopping, Nachhaltigkeit beim Einkaufen und Wirtschaften, Steuer und Versicherung und anderes mehr. Nach seiner Erfahrung gehen die Schüler sehr unterschiedlich mit dem verbraucherorientierten Lehrstoff um. „Wir sehen die komplette Streuung in den Reaktionen, die sehr abhängig vom persönlichen Umfeld der Schüler sind.“ Im Allgemeinen würden die jungen Leute positiv und neugierig reagieren. „Doch dann kommen die Arbeit, die Anstrengung und vielleicht auch finanzielle Aspekte, wenn sie erkennen, dass sie ihr eigenes Verhalten überdenken oder ändern müssen. Dann wird es schwieriger“, so Scheib. Als Beispiel nennt er die Bereitschaft, im Internet genau zu lesen, bevor man wahllos allen Cookies zustimmt. „Das ist lästig und macht Mühe. Einfacher ist es zu klicken.“

Kein Preisgeld

Die BBS nahm zum ersten Mal an der Ausschreibung teil und trat zunächst dem Netzwerk Verbraucherbildung bei. Für die Beurteilung waren die Programme des vergangenen Schuljahres relevant. Die Verbraucherzentrale Bundesverband, die bereits zum siebten Mal Verbraucherschulen prämierte, zeichnete die BBS als eine von 103 Verbraucherschulen aus 15 Bundesländern aus. Diese erreichten im Schuljahr 2022/2023 mehr als 45.000 Schüler. Scheib wies darauf hin, dass Schulen ausgezeichnet worden seien, die bereits den Jüngsten Verbraucherthemen vermittelten und sie damit fit für den Alltag machten. „Die Auszeichnung ist vergleichbar mit einem Qualitätsstandard, mit dem die BBS ihr Profil schärft und sich auch öffentlichkeitswirksam positionieren kann“, erläutert Scheib. Der Einstieg als Verbraucherschule sei intern gut und motiviert erfolgt. Es müsse sich jetzt etablieren und weiterhin mit Inhalt gefüllt werden, ergänzt er.

Die Herausforderung sei es, dass die kompetenzorientierte Bildung auf Dauer angelegt sein müsse und sich nicht im Laufe der Zeit abnutze. „Fakt ist, dass es anstrengend ist, am Ball zu bleiben und dauerhaft neuen Input zu generieren.“ Mit der Auszeichnung sei kein Preisgeld oder zusätzliches Personal verbunden, sagt der stellvertretende Schulleiter.