Vor der Feuerwehr in Meckenheim wurde ein Schottergarten so umgestaltet, das er künftig wieder Lebensraum bieten soll. Nachahmer sind ausdrücklich erwünscht.

Besonders in Neubaugebieten hat die Anzahl von Schottergärten in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Wo früher begrünte Vorgärten, blühende Stauden und summende Insekten das Bild prägten, dominieren heute vielerorts vermeintlich pflegeleichte Steingärten. Allein in Meckenheim hat die Unke-Gruppe, die sich in der Verbandsgemeinde Deidesheim für Natur-, Umwelt- und Klimaschutz engagiert, bei einem Monitoring vor zwei Jahren rund 90 Schottergärten gezählt. „Und das waren nur die, die wir von außen einsehen konnten“, betont Veronika Nürck-Lang, Mitglied der Unke-Gruppe. Ihre Befürchtung: Die Zahl ist seitdem weiter gestiegen.

Das sei nicht nur für die Umwelt schlecht, weil Schottergärten kaum Lebensraum für Insekten und Kleintiere böten, sondern auch alles andere als pflegeleicht, sagt die Meckenheimerin. „Es kommt vielleicht nicht so viel klassisches Unkraut, dafür aber Moos. Die Flächen werden schnell unansehnlich.“ Außerdem seien Schottergärten letztlich wie versiegelte Flächen zu betrachten. Das Wasser könne nur schlecht versickern. Besonders bei Starkregen sei das gefährlich.

Verbandsgemeinde unterstützt Projekt

„Da müssen die Kommunen mit gutem Beispiel vorangehen“, ist Nürck-Lang überzeugt. Deshalb habe die Gruppe nach einer gemeindeeigenen Schotterfläche gesucht, die sich umgestalten ließe. Vor der Feuerwehr in Meckenheim ist sie fündig geworden. Nach einigem Hin und Her, weil zunächst offen war, ob die Fläche der Verbandsgemeinde oder der Ortsgemeinde zuzuordnen ist, hat sich die Verbandsgemeinde schließlich entschlossen, das Projekt zu unterstützen. „Wir wollten das unterstützen und hatten im Haushalt noch Mittel für die Pflege übrig“, erklärt Sandrina Schwaab von der Verbandsgemeindeverwaltung, während sie eine der insgesamt rund 300 Pflanzen aus ihrem Plastiktopf befreit.

Bis die Fläche grün überwachsen sein wird, ist noch etwas Geduld gefragt. Foto: Veronika NÜrck-Lang/oho

Bereits im Januar hatte der Bauhof die Fläche vorbereitet, die Folie und den Schotter entfernt und ein Granulat eingebracht, ein Sand-Kies-Gemisch, das Wasser speichern kann. Den Pflanzplan hat Stadtgärtnerin Simone Rosenkranz erstellt. „Ich habe darauf geachtet, dass die Pflanzen klimaangepasst sind, mit wenig Wasser auskommen, insektenfreundlich und überwiegend heimisch sind“, sagt Rosenkranz. Auch Thymian als Rasenersatz ist vorgesehen. Die Eiben, die schon zuvor auf der Fläche standen, bleiben erhalten. Hinzu kommen Storchenschnabel, Immergrün, Feldthymian, Pfriemengras, Steppen-Wolfsmilch, Sedum, Kupfer-Felsenbirne, Alpen-Johannisbeere und eine Zaubernuss. Insgesamt investiert die Verbandsgemeinde rund 1000 Euro in die Umgestaltung der Fläche. Bei der Umsetzung packten ehrenamtliche Helfer mit an. Neben den Mitgliedern der Unke-Gruppe halfen seitens der Verbandsgemeinde auch Sandrina Schwaab, der Beigeordnete Herbert Latz-Weber (Grüne) sowie Klimaschutzmanager Uwe Groß.

Hinweistafel soll aufklären und animieren

Bei der Umgestaltung geht es um mehr als nur um eine einzelne Fläche. Das Beet vor der Feuerwehr soll als Schaufenster dienen und zeigen, wie aus Schotter wieder lebendige, klimaangepasste Bepflanzung werden kann. Eine Hinweistafel soll das vor Ort erläutern und zur Nachahmung anregen. Auch auf ihrer Internetseite wirbt die Verbandsgemeinde bereits mit einer Broschüre für Alternativen zum Schottergarten.

Warum sie das für nötig hält, fasst der Beigeordnete Herbert Latz-Weber dort knapp zusammen. Schotterflächen heizten sich stark auf, verschlechterten das Kleinklima und böten Insekten und Kleintieren kaum Lebensraum. Zudem könne Regenwasser wegen der Vliese unter den Steinen schlechter versickern, bei Starkregen fließe es stattdessen oberflächlich ab und belaste die Kanalisation.