Die Debatte um die Stadthalle zeigt, was möglich ist, wenn alle Beteiligten am selben Strang ziehen.

Die Zukunft der Deidesheimer Stadthalle ist keine einfache Ja-oder-Nein-Frage. So groß der politische Wille und die emotionale Bindung auch sind, ihnen stehen Sanierungsstau, hohe Investitionskosten und die Grenzen kommunaler Haushalte gegenüber. Dass nun möglicherweise Geld aus dem Infrastruktursondervermögen fließt, kommt zur rechten Zeit. Es schafft Spielraum für die dringend nötigen Investitionen. Doch auch ein Geldregen aus Berlin wird die Stadthalle langfristig nicht sichern. Entscheidend wird sein, was danach passiert.

Der Standort könnte kaum besser sein: wenige Meter vom Bahnhof, umgeben von Gastronomie und Hotellerie, mit dem Boulevardtheater als kulturellem Anker. Doch selbst das beste Angebot bleibt wirkungslos, wenn es niemand wahrnimmt. Für den langfristigen Erfolg wird das Marketing ein wichtiger Hebel sein.

Dafür braucht es vor allem eins: Zusammenarbeit. Genau die hat der Stadtrat zuletzt gezeigt. Nach Jahren, in denen die Probleme bekannt waren, ohne dass viel geschah, wurde plötzlich fraktionsübergreifend gearbeitet – pragmatisch, schnell und lösungsorientiert.

Die Bürgerinitiative hat daran großen Anteil. Sie hat nicht nur Kritik geübt, sondern Ideen geliefert – sachlich, konstruktiv und mit Perspektive. Wenn Stadtrat und Bürgerschaft diesen Weg gemeinsam weitergehen, kann aus der Stadthalle ein Erfolgsprojekt für Deidesheim werden.