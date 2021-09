Die Protestantische Kirchengemeinde Lachen-Speyerdorf und die Evangelische Jugendzentrale Neustadt laden für Mittwoch, 8. September, 16.30 Uhr, zum Kinderkino ein. Gezeigt wird „Wickie und die starken Männer“, ein Spielfilm ohne Altersbeschränkung und mit einer Länge von 85 Minuten, wegen Corona in der evangelischen Kirche in der Bauerndoktor-Gros-Straße in Lachen. Die Kosten betragen 2,50 Euro pro Person, Kinder unter sechs Jahren können nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Die 3G-Regel ist ab dem 14. Lebensjahr zu beachten. Während des Kinderkinos ist eine Maske zu tragen.

Anmeldung



Im Internet unter www.ev-kirche-lachen-speyerdorf.de