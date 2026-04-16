Wieder freie Fahrt: Eigentlich hatte der Landesbetrieb Mobilität angekündigt, dass der sogenannte Hornbach-Kreisel am Freitag, 17. April, wieder für den Verkehr freigegeben wird. Das sei früher als ursprünglich geplant, hieß es. Nun ging es offensichtlich noch schneller, denn bereits seit Donnerstag rollt der Verkehr wieder. Eine zentrale Verkehrsader ist damit offen, denn der Kreisverkehr wird von den vielen Fahrzeugen passiert, die von der Autobahnanschlussstelle Neustadt-Süd kommen oder dorthin wollen. Der Kreisverkehr wurde seit Herbst umgebaut. Für die Verkehrsteilnehmer war dabei vor allem die Zeit seit Mitte März belastend, weil er seither komplett gesperrt war. Er ist nun aber auch leistungsfähiger. Aus Richtung Stadt gibt es jetzt einen Bypass. Wer von der Autobahn kommt, kann sich, je nach Fahrziel, in die passende Spur einordnen.