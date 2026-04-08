Der TuS Niederkirchen hat in der A-Klasse die Weichen für die Zukunft gestellt. Auch Fehler und Rückschläge sind ein Thema.

Nachdem an Ostern alle Fußballmannschaften der Region in der Bezirksliga und A-Klasse spielfrei waren, geht die Saison 2025/2026 nun in die entscheidende Phase. Für den TuS Niederkirchen stehen gleich zwei Punktspiele innerhalb von vier Tagen in der A-Klasse auf dem Programm. Im Niederkirchener Verein sind bereits wichtige Entscheidungen für die kommende Runde 2026/2027 getroffen worden.

„Unser derzeitiger Cheftrainer Sven Ohlinger und Kevin Hoffmann werden ab Sommer ein gleichberechtigtes Trainerduo bilden“, teilt Niederkirchens Sportlicher Leiter Ernst Hartmann mit. Hoffmann, der vom 1. Juli 2023 bis 10. Oktober 2025 den FV Dudenhofen trainiert und mit diesem im vergangenen Jahr den direkten Wiederaufstieg von der Verbands- in die Oberliga geschafft hatte, kam in der Winterpause als Spieler zum TuS.

Ohlingers Ansprache

„Zunächst mal freue ich mich, dass es geklappt hat, Kevin dazu zu gewinnen und wieder für den Trainerjob zu begeistern. Ich habe ihn deshalb bereits seit seinem Wechsel als Spieler im Winter immer wieder angesprochen und zum Ende der Wintervorbereitung auch soweit gehabt, dass er wieder Lust bekommen hat“, erzählt Sven Ohlinger. „Das lag zum einen daran, dass ich ihn bewusst in den Trainingseinheiten mit Aufgaben betraut habe, und zum anderen an seinem Charakter, der dazu geführt hat, dass er sofort in der Mannschaft angekommen war. Er hat keinerlei Allüren, ist ein Riesentyp und eine absolute Bereicherung für uns“, ergänzt er.

„Wir werden zukünftig grundsätzlich alles gemeinsam planen und die Trainingseinheiten gemeinsam durchführen. Jeder kann und wird da seine Stärken im Sinne der Mannschaft einbringen. An Spieltagen übernimmt er den spielenden Part auf dem Platz, und ich stehe wie bisher an der Linie“, erklärt er die künftige Aufgabenverteilung.

Noch sechs Auswärtsspiele

Derzeit belegt der TuS sieben Spieltage vor Saisonschluss mit neun Punkten Rückstand zum Tabellenzweiten SV Rot-Weiß Seebach den dritten Rang der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt und bestreitet von den verbleibenden acht Punktspielen sechs auswärts. „Nach der verkorksten vergangenen Saison und dem damit einhergehenden Abstieg aus der Bezirksliga gab es sehr viele Dinge aufzuarbeiten. Insbesondere im mentalen Bereich muss das Team noch besser lernen, mit Rückschlägen umzugehen, und zu akzeptieren, dass Fehler dazugehören. Die Reaktion auf die Fehler ist entscheidend. Und die wird stetig besser“, begründet Ohlinger, warum seine Mannschaft bisher nicht konstant mit ihrer Leistung gewesen sei. „Natürlich haben wir einige Punkte größtenteils unnötig liegen gelassen, aber das gehört zu einem Prozess dazu. Spielerisch haben wir sicherlich mit den besten Fußball in dieser Liga gezeigt. Wir denken weiterhin von Spiel zu Spiel und versuchen uns jede Woche, weiter zu verbessern. Wir wollen immer das Optimum. Was am Ende dabei rauskommt, werden wir sehen“, betont Sven Ohlinger.

Maikammer oder Seebach?

„Maikammer hat einen brutalen Lauf. Wir selbst wissen aus unseren zwei Aufstiegen in Folge, was so ein Lauf bedeuten kann. Seebach punktet auch stabil. Die beiden Mannschaften werden den Aufstieg unter sich ausmachen“, prognostiziert der Niederkirchener.

Sven Stiefel wird nach der kommenden Sommerpause nicht nur weiterhin spielen, sondern auch Hartmann und Mathias Basler in der Sportlichen Leitung unterstützen. Lars Kropp bleibt Cheftrainer der Zweiten Mannschaft, die derzeit den fünften Rang der B-Klasse Rhein-Mittelhaardt, Staffel West. Kropp wird künftig von Jonas Engelkircher unterstützt. Deren zweiter Coach Dennis Riedel bleibt im Verein, tritt aber hinsichtlich seines Engagements zunächst etwas zurück.

Termine

Bezirksliga Vorderpfalz: 1. FC 08 Haßloch - BSC Oppau (Sonntag, 15 Uhr), TSG Deidesheim - FV Dudenhofen II (Sonntag, 16 Uhr), SV Geinsheim - TuS Mechtersheim (Montag, 19.30 Uhr);

A-Klasse Rhein-Mittelhaardt: Südhaardter SV - TuS Niederkirchen (Donnerstag, 19.30 Uhr), SV Gommersheim - VfB Haßloch (Sonntag, 15 Uhr), TuS Niederkirchen - FC Speyer 09 II (Sonntag, 15.30 Uhr), FG 08 Mutterstadt II - TuS Maikammer (Sonntag, 17.30 Uhr);

C-Junioren-Landesliga Südwest, Staffel A: TSG Deidesheim - FC Speyer 09 II (Dienstag, 18.30 Uhr);

Frauen-Verbandsliga Südwest: SV Obersülzen - 1. FFC Niederkirchen (Samstag, 18 Uhr).