Die Lambrechter Grundschule soll zu einer Ganztagsschule in Angebotsform werden. Mehrere Anläufe dazu sind bislang gescheitert. Wie nun der Stand der Dinge ist.

Die Mitglieder des Verbandsgemeinderats Lambrecht haben sich in einer Sitzung am Montag einstimmig dafür ausgesprochen, dass die Verbandsgemeinde als Schulträger bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) einen Antrag auf Umwandlung in eine Ganztagsschule in Angebotsform stellen soll. Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU) erinnerte daran, dass entsprechende Versuche in der Vergangenheit immer wieder gescheitert sind. Doch nun hätten alle schulischen und politischen Gremien zugestimmt und es gebe ausreichend Interessensbekundungen von Eltern, dass sie ihren Nachwuchs für die Ganztagsschule anmelden wollen.

Bei einer Ganztagsschule in Angebotsform können Eltern entscheiden, ob ihre Kinder die Nachmittagsbetreuung wahrnehmen. Im Unterschied zur betreuenden Grundschule werden die Kinder nach Unterrichtsschluss von pädagogischen Fachkräften betreut, Unterricht gibt es nachmittags nicht. Ein Antrag bei der ADD auf Einrichtung einer Ganztagsschule werde „demnächst“ gestellt, sagte Kuhn. Wenn die Ganztagsschule zum Schuljahr 2026/2027 starten soll, muss ein entsprechender Antrag bis zum 31. März bei der ADD vorliegen.

Schule für Kinder „der einzige sichere Ort“

Zuvor hatte sich auch der Schulträgerausschuss des Verbandsgemeinderats Lambrecht für einen entsprechenden Antrag ausgesprochen. „Ich kann gar nicht sagen, wie viele Sitzungen es deswegen schon gegeben hat“, sagte Sybille Höchel, Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde (CDU) dazu.

Schule gehe inzwischen weit über das hinaus, was sie früher war, für einen Teil der Kinder sei sie „der einzige sichere Ort“, sagte Schulleiterin Anke Weiland in der Sitzung des Schulträgerausschusses. Ziele der Ganztagsschule seien Bildungsgerechtigkeit und die Förderung aller Kinder. Wie Weiland sagte, hat die Lambrechter Grundschule im Vergleich zu den anderen Grundschulen in der Verbandsgemeinde den höchsten Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund und aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Auch sei die Schule Schwerpunktschule, es würden also auch Kinder mit Beeinträchtigungen unterrichtet.

Kooperation mit Vereinen geplant

Das Lehrerkollegium habe ein pädagogisches Konzept für die Ganztagsschule in Angebotsform erstellt, das noch weiter ausgearbeitet werden soll, berichtete Weiland. Vorgesehen sei, dass die ersten und zweiten Klassen bis 12 Uhr Unterricht haben, die dritten und vierten Klassen bis 13 Uhr. Danach hätten die Kinder, die für die Ganztagsschule angemeldet sind, jeweils eine Stunde Zeit für Mittagessen und Pause. Es folge eine Stunde Lernzeit mit pädagogischer Betreuung, in der auch die Hausaufgaben erledigt werden. Für die Schüler der ersten und zweiten Klassen seien zum Abschluss zwei Stunden, für die Schüler der dritten Klassen eine Stunde Spiel- und Bastelzeit vorgesehen, jeweils bis 16 Uhr.

Für die Nachmittagsbetreuung sei von Vorteil, dass die Schule sehr gut mit digitalen Geräten ausgestattet sei, so Weiland. Es sei geplant, bei der Nachmittagsbetreuung mit Einrichtungen und Vereinen zu kooperieren. Nach Angaben Weilands werden der Schule zusätzliche Lehrer zugeteilt, wenn sie Ganztagsschule wird. Außerdem würden dort Absolventen eines Freiwilligen Soziales Jahrs (FSJ) eingesetzt.

Hanne Hartmann (SWG) erkundigte sich, ob der Platz im Schulgebäude reichen wird, angesichts dessen, dass die Schule bereits jetzt massive Raumprobleme hat. Nach Angaben der Beigeordneten Höchel soll ein Teil des Hauses der Vereine, das früher Schulhaus war, wieder für die Schule genutzt werden. Über die Verteilung und die finanziellen Aspekte müssten noch Gespräche geführt werden.