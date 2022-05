Der Weidenthaler Whisky-Club bietet für 21. Mai ein außergewöhnliches Tasting an: mit Udo Sonntag kommt ein in der Whisky-Welt gut bekannter Kenner der Materie und guter Freund der schottischen Whisky-Legende Jim McEwan in das Walddorf.

Sonntag ist auch der Biograf von Jim McEwan. So lernen die Teilnehmer der Whisky-Probe auch die Geschichten hinter den Tropfen kennen. Aus Los Angeles wird außerdem Greg Swartz anwesend sein und seinen Film „The Water of Life“ präsentieren. Darin geht es unter anderem um Jim McEwan und Bill Lumsden (Glenmorangie und Ardbeg). Als Biochemiker bildet dieser quasi einen Gegenpol zu McEwan, der mehr von der praktischen Seite seinen Zugang zum Whisky findet. Bekannt wurde Swartz 2010 mit dem Film „Another Harvest Moon“ (Herbstmond).

Das Tasting beginnt um 17 Uhr im Bürgersaal der protestantischen Kirchengemeinde. Nach dem Begrüßungs-Whisky folgt ein Masterclass-Tasting mit Udo Sonntag und sechs Whisky-Spezialitäten. Begleitet wird das Ganze von einer Lesung aus Jim McEwans Biographie „A Journeyman’s Journey“. Nach dem Abendessen folgt die Filmvorstellung. Die Teilnahmegebühren betragen 100 Euro pro Person. Weitere Info bei Herbert Laubscher, Telefon 06329 1095.