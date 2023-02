Der Whisky-Club Weidenthal setzt seine Veranstaltungsreihe fort: Am 3. März kommt der gebürtige Bayer Helmut Knöpfle.

Man könne den international anerkannten Whisky-Experten und neuen Markenbotschafter der Traditionsbrennerei Lantenhammer in Hausham als „Missionar“ bezeichnen, heißt es in der Ankündigung. Schon seit 1994 ist er im vertriebsorientierten Marketing der Getränke- und Spirituosen-Industrie tätig, seit 1. Januar 2022 ist er Markenbotschafter von Lantenhammer. Wissen und Erfahrung konnte er unter anderem bei Coca Cola, Bacardi und Campari sammeln. 2007 gründete Knöpfle, der bereits rund 4000 Vorträge gehalten hat, die Referenten-Vereinigung „Malt Ambassadore“.

Das Tasting findet am 3. März im Weidenthaler Schützenhaus statt und beginnt um 19 Uhr. Kosten: inklusive Abendessen pro Person 50 Euro. Von den Einnahmen gehen 300 Euro als Spende an ein von Knöpfle gefördertes Projekt für ukrainische Kinder in seiner Nachbarschaft.

Anmeldungen bei Herbert Laubscher, Telefon 06329 1095.