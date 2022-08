Wie laut Polizei nachträglich bekannt wurde, haben unbekannte Täter am 3. und 4. August mehrere Haßlocher per Whatsapp angeschrieben und sich als deren Kinder ausgegeben. Man habe neue Telefonnummern, müsse eine Rechnung bezahlen oder das Online-Banking sei gesperrt. Es wurde versucht, mehrere tausend Euro zu erbeuten, so die Polizei. In einem Fall fiel einer Geschädigten der Betrugsversuch erst auf dem Weg zur Bank auf. In einem anderen Fall hatte eine Frau bereits eine Überweisung im vierstelligen Betrag eingeleitet. Erst im Nachhinein fielen Ungereimtheiten auf, sodass die Überweisung noch rechtzeitig gestoppt werden konnte.