Zahlreiche Betrugsversuche sind der Neustadter Polizei am Freitag gemeldet worden. In einem Fall hatten die Täter Erfolg.

Bei vielen Neustadtern klingelte laut Polizei am Freitag das Telefon. Die Anrufer gaben sich als Polizisten oder Angehörige der Angerufenen aus. Erzählt wurde jeweils, dass es einen schweren Verkehrsunfall gegeben habe und die Angerufenen deshalb hohe Kautionszahlungen leisten sollen. Ein Schaden entstand in diesen Fällen nicht, so die Polizei: „Glücklicherweise erkannten alle angerufenen Personen die gängige Betrugsmasche und gingen auf die Forderungen nicht ein.“

Dies trifft allerdings nicht auf einen weiteren Betrugsversuch vom Freitag zu. Eine 48-jährige Neustadterin hatte eine WhatsApp-Nachricht erhalten. Der unbekannte Absender gab sich laut Polizei als die Tochter der 48-Jährigen aus, deren Handy angeblich defekt sei. Es begann eine Konversation, in der die vermeintliche Tochter die Frau bat, ihr knapp 1700 Euro zu überweisen, da sie eine dringende Rechnung bezahlen müsse. Die Neustadter kam dieser Bitte nach und überwies den geforderten Betrag. Erst in einem persönlichen Gespräch mit ihrer Tochter bemerkte die 48-Jährige dann den Betrug.

Polizei warnt

Die vielen Fälle vom Freitag nimmt die Polizei zum Anlass, die Bürger vor solchen Betrugsversuchen zu warnen. Ganz wichtig sei es, dass man weder am Telefon noch bei einer Kontaktaufnahme über einen Messengerdienst wie WhatsApp auf Geldforderungen eingeht. Außerdem sollte man nie vertrauliche Daten wie Bankverbindungen verraten. Wichtig sei es, solche Betrugsversuche der Polizei zu melden. Deren Präventionsexperten informieren unter Telefon 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Betrug schützen kann. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.polizei-beratung.de.